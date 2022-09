Dívida das famílias, empresas e Estado cai para 795504 milhões de euros em julho

Dívida das famílias, empresas e Estado cai em julho © Getty Images/iStockphoto

O endividamento do setor não financeiro (administrações públicas, empresas e particulares) reduziu-se 2.256 milhões de euros em julho, para 792.504,97 milhões de euros, informou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Segundo o BdP, o endividamento do setor público (administrações públicas e empresas públicas) baixou 1.172 milhões de euros, para 356.555 milhões de euros, enquanto o endividamento do setor privado (empresas privadas e particulares) reduziu-se em 1.084 milhões de euros, para 435.949 milhões de euros.

No setor público, a descida "resultou, essencialmente, numa redução do endividamento perante o exterior em 1.300 milhões de euros".

Já no setor privado, o endividamento das empresas privadas, caiu cerca de 1.400 milhões de euros, "principalmente junto do setor financeiro e do exterior".

Por outro lado, o endividamento dos particulares registou um incremento de 352 milhões de euros.

Em termos homólogos, face a julho de 2021, o endividamento das empresas privadas cresceu 2,8%, o que corresponde a uma desaceleração de 1,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

Quanto ao endividamento total dos particulares, aumentou 4,2% relativamente ao período homólogo, menos 0,2 pontos percentuais do que o verificado em junho.

O BdP atualiza em 24 de outubro as estatísticas relativas ao endividamento do setor financeiro.