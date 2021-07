Dívida das famílias, empresas e Estado sobe para 757,5 mil milhões de euros em maio

Lisboa, 09/08/2014 - O Arco da Rua Augusta é dos locais de Lisboa mais apreciados pelos turistas, mais ainda desde que abriram as visitas ao seu interior, que proporcionam uma magnifica vista sobre o Terreiro do Paço / Praça do Comercio. (Ângelo Lucasl / Global Imagens ) © Ângelo Lucas / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Julho, 2021 • 12:08

O endividamento das famílias, empresas e Estado aumentou quatro mil milhões de euros em maio face ao mês anterior, para 757.500 milhões de euros, divulgou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Num comunicado, o BdP adianta que esta subida do endividamento do setor não financeiro se deveu aos aumentos de 2,5 mil milhões de euros do endividamento do setor público e de 1,5 mil milhões de euros do endividamento do setor privado.

Do endividamento do setor não financeiro em maio 346,4 mil milhões de euros eram do setor público e 411,1 mil milhões de euros do privado, afirma o banco central.

"A subida do endividamento do setor público resultou, sobretudo, dos acréscimos registados no endividamento junto do setor financeiro (1,5 mil milhões de euros) e no endividamento perante o exterior (800 milhões de euros).

No setor privado, o endividamento das empresas privadas aumentou mil milhões de euros, evolução explicada principalmente pelo financiamento obtido junto do exterior (700 milhões de euros), indica o BdP.

Já o endividamento dos particulares aumentou 400 milhões de euros, refletindo o financiamento obtido junto do setor financeiro.

Em maio de 2021, a taxa de variação anual do endividamento total das empresas privadas foi de 1,8%, menos 1,0 pontos percentuais do que em abril.

A taxa de variação anual do endividamento total dos particulares subiu para 2,3%, mais 0,4 pontos percentuais do que em abril.