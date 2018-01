Dívida direta do Estado sobe em dezembro para 238,3 mil milhões

A dívida direta do Estado situou-se em 238.263 milhões de euros em dezembro de 2017, um aumento de 0,8% face ao registado no final de 2016, anunciou o IGCP-Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública no seu Boletim Mensal, divulgado esta quarta-feira.

Em dezembro de 2016 o saldo da dívida direta do Estado fixou-se em 236.283 milhões de euros.

Face a novembro de 2017, o saldo da dívida directa do Estado diminuiu 0,1%. “Esta redução no stock ficou a dever-se, essencialmente, ao reembolso antecipado do empréstimo FMI (Fundo Monetário Internacional)” um montante equivalente a 1.001 milhões de euros, adianta o IGCP numa nota que complementa o Boletim Mensal.

O saldo de certificados especiais de dívida de curto prazo (CEDIC) diminuiu 771 milhões de euros enquanto o saldo de certificados especiais de dívida de médio e longo prazo (CEDIM) cresceu 259 milhões de euros, face ao mês anterior.

O saldo de certificados de aforro desceu 10 milhões de euros e o saldo de certificados do tesouro “manteve um contributo positivo, aumentando 78 milhões de euros”.

As contrapartidas das contas margem recebidas no âmbito de derivados financeiros registaram uma descida de 29 milhões de euros enquanto as flutuações cambiais contribuíram para uma diminuição do stock da dívida de 146 milhões de euros.

“A dívida após coberturas cambiais situou-se em 237.576 milhões, refletindo os efeitos favoráveis das coberturas cambiais, no valor de 687 milhões de euros. Face a novembro, a dívida após coberturas cambiais diminuiu 0,04%”, refere ainda o IGCP.