Dívida emitida por Portugal nunca custou tão pouco

A nova dívida pública emitida por Portugal no ano passado teve um custo de 1,1%. É o valor mais baixo de sempre, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira, dia 24, pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

O boletim mensal da entidade liderada por Cristina Casalinho indica que em 2019, o custo médio foi de apenas 1,1%, menos 0,7 pontos percentuais do que um ano antes.

Para já ainda não é possível ter o valor do custo do stock da dívida pública, que inclui novas emissões e a dívida antiga.

Em dezembro de 2019, o valor da dívida direta do Estado totalizava 251.351 mil milhões de euros (119,9% do PIB, tendo como referência o produto interno bruto do terceiro trimestre), o que “representa uma variação de 1,7% face ao final do mês anterior e um aumento de 2,2% face ao período homólogo”, refere por seu lado o Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia.

Em termos de credores, no final do ano passado, a dívida pública no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira, ascendia a 49,6 mil milhões de euros, dos quais 25,3 mil milhões dizem respeito ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e 24,3 mil milhões de euros ao Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira.

O Banco de Portugal é a entidade responsável pelo apuramento do valor nominal da dívida pública, estando prevista a sua divulgação para o dia 03 de fevereiro.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, já antecipou uma redução inédita do valor nominal da dívida pública em 2019.