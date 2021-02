Dívida externa de Portugal aumentou para 176,8 mil milhões de euros no final de 2020

João Leão, ministro das Finanças. © ANTONIO PEDRO SANTOS/LUSA

O Banco de Portugal (BdP) publicou esta quarta-feira as estatísticas da posição de investimento internacional relativas ao mês de dezembro.

No final do ano passado, a dívida externa líquida do país representava já 87,5% do Produto Interno Bruto (PIB). De acordo com o boletim, "em percentagem do PIB, a dívida externa líquida aumentou 3,1 pontos percentuais entre o final de 2019 e 2020". A dívida externa líquida passou de 84,4 para 87,5 por cento do PIB.

"A dívida externa líquida de Portugal, que resulta da PII (posição de investimento internacional) excluindo, fundamentalmente, os instrumentos de capital, ouro em barra e derivados financeiros, atingiu no final de 2020, de 176,8 mil milhões de euros", indica o boletim do BdP.

No final do ano passado, a posição de investimento internacional do país "situou-se em -213,3 mil milhões de euros, o que traduz uma redução da posição negativa em aproximadamente 1,6 mil milhões de euros em relação ao final de 2019", aponta o Banco de Portugal.

Mesmo com a redução nominal da posição negativa da posição de investimento internacional em percentagem do PIB, registou-se um aumento dessa posição em 4,7 pontos percentuais, passando de -100,8% no final de 2019 para -105,5% no final de 2020. Esta variação resulta da redução do PIB ao longo do ano passado, indica o Banco de Portugal.

Balança de pagamentos

O boletim sobre as estatísticas da balança de pagamentos, também divulgado esta quarta, indica que, em 2020, o saldo conjunto da balança corrente e de capital situou-se em 256 milhões de euros, o que compara com o excedente de 2591 milhões de euros registado em 2019.

No ano passado, as exportações de bens e serviços decresceram 20,4% (10,0% nos bens e 37,2% nos serviços) e as importações diminuíram 15,1% (13,3% nos bens e 22,6% nos serviços). Já o défice da balança de bens diminuiu 4 100 milhões de euros face ao período homólogo, fixando-se em 12186 milhões de euros.

Contudo, o excedente da balança de serviços reduziu-se em 9242 milhões de euros, para 8603 milhões de euros. "Esta redução foi maioritariamente justificada pelo decréscimo acentuado do saldo da rubrica viagens e turismo, de 8150 milhões de euros", é explicado.