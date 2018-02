Dívida portuguesa poupada aos cortes das compras do BCE

O Banco Central Europeu (BCE) cortou, desde janeiro, o programa alargado de compra de ativos para metade. Mas a dívida portuguesa foi das menos sentiram o efeito do menor apoio do banco central.

Em janeiro, a instituição liderada por Mario Draghi adquiriu 461 milhões de euros de obrigações soberanas portuguesas, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo BCE. Uma descida de 10% face a dezembro. No total da dívida pública da zona euro, a redução foi de 54%, de 46,2 mil milhões para 20,9 mil milhões de euros.

Desde meados de 2016 que o BCE estava a comprar menos dívida portuguesa que a meta implícita no programa, que tenta fazer corresponder o montante das aquisições à participação de cada país no capital do banco central.

Essas compras abaixo da meta eram justificadas por não existirem obrigações portuguesas suficientes para o Eurosistema comprar sem violar as regras do programa, mais concretamente a limitação de não poder comprar mais de 33% da dívida de um país considerada para o programa ou mais de um terço de uma determinada linha de obrigações.

Os analistas já antecipavam que, devido a esse fator, Portugal sofresse uma redução menor das compras que outros países do euro quando o programa encolhesse. Como o BCE precisa de comprar menos dívida o problema da escassez de títulos diminui.

Desde o início de janeiro, o BCE passou a comprar apenas 30 mil milhões de euros de ativos por mês. Antes adquiria em torno de 60 mil milhões de euros em ativos. Além de dívida pública, o banco central compra também obrigações de empresas com ratings de grau de investimento, obrigações emitidas pelos bancos que tenham algum tipo de ativo como garantia e dívida titularizada.

O BCE conta manter as compras de 30 mil milhões de euros por mês até final de setembro ou, caso considere necessário, após essa data.