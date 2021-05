Dívida pública atinge recorde de 137% do PIB no primeiro trimestre

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal © Bruno Lisita/Global Imagens

O peso da dívida pública no produto interno bruto subiu para os 137,1% até março deste ano, revelou esta segunda-feira o Banco de Portugal, sendo que estes valores são ainda preliminares.

De acordo com o supervisor, e tendo em conta os critérios de Maastricht (o valor que é considerado pela Comissão Europeia), em "março de 2021, a dívida pública situou-se em 275,3 mil milhões de euros, mais 1,2 mil milhões de euros face ao mês anterior", uma subida que "refletiu essencialmente emissões de títulos de dívida", refere a instituição liderada por Mário Centeno.

Face ao final do ano passado trata-se de um agravamento de 3,5 pontos percentuais, sendo que a evolução resulta da combinação de dois fatores: a queda acentuada do PIB (no primeiro trimestre terá contraído 5,4% em termos homólogos e 3,3% em cadeia) e do aumento do endividamento público para mitigar os efeitos da pandemia.

O valor calculado pelo Banco de Portugal ainda é preliminar estando sujeito a revisões, mas espera-se que desça até ao final do ano devido à melhoria da atividade económica e à estabilização do endividamento. O ministro das Finanças revelou que 60% das necessidades de financiamento para este ano já estavam asseguradas, sendo que a previsão é que o Estado chegue ao final deste ano com um rácio de endividamento de 128% do PIB.

O Banco de Portugal sublinha que "os valores agora divulgados para a dívida pública têm um caráter preliminar, sendo o respetivo apuramento em cumprimento da legislação comunitária no âmbito da notificação de abril 2012 do Procedimento dos Défices Excessivos da responsabilidade das autoridades estatísticas portuguesas."

Em atualização