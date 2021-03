Dívida pública baixou para os 269,8 mil milhões de euros em janeiro

João Leão, ministro das Finanças. © LUSA

No arranque do ano, a dívida pública baixou para os 269,8 mil milhões de euros, revelam as estatísticas da dívida pública relativas a janeiro, divulgadas esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

A dívida pública diminuiu 0,6 mil milhões de euros face ao mês de dezembro de 2020. Nesse mês, a dívida na ótica de Maastricht situava-se nos 270,4 mil milhões de euros.

De acordo com o BdP, esta diminuição é "refletiu essencialmente amortizações de títulos de dívida, no valor de 0,3 mil milhões de euros, e a redução de responsabilidades em depósitos no valor de 0,2 mil milhões".

A informação estatística dá conta da diminuição de 0,7 mil milhões de euros nos depósitos das administrações públicas. No caso da dívida pública líquida de depósitos foi registado um aumento de 0,1 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, para os 246,6 mil milhões de euros.