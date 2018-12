Dívida pública bate novo recorde. Supera os 250 mil milhões

A dívida pública atingiu um novo máximo histórico em outubro. Subiu para mais de 251 mil milhões de euros, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal. Descontado o valor em depósitos das administrações públicas, a dívida também subiu. Mas já esteve em valores mais elevados.

“Em outubro de 2018, a dívida pública situou-se em 251,1 mil milhões de euros, aumentando 2,1 mil milhões de euros relativamente ao final de setembro. Para este aumento contribuíram essencialmente as emissões de títulos de dívida em 1,9 mil milhões de euros”, refere o Banco de Portugal.

No entanto, a instituição liderada por Carlos Costa refere que “os ativos em depósitos das administrações públicas aumentaram 1,3 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou um acréscimo de 0,8 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 224,5 mil milhões de euros”. A dívida líquida de depósitos tinha chegado a superar em junho e julho os 227 mil milhões de euros.

Em novembro o Tesouro recorreu novamente aos mercados de dívida. Financiou-se em 1,25 mil milhões de euros naquele que deverá ter sido a última operação de financiamento de médio e longo prazo do ano. Esta emissão será utilizada para ajudar a pagar a dívida que resta ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

Na semana passada, o primeiro-ministro, António Costa, garantiu que seriam devolvidos os 4,7 mil milhões de euros restantes até final do ano. Apesar de serem divulgados mensalmente os dados do valor nominal da dívida, as agências de rating e os investidores tendem a dar maior atenção à evolução anual da dívida em relação à dimensão da economia.

No Orçamento do Estado, o governo prevê que o endividamento público seja equivalente a 121,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no final deste ano. No final de 2017 tinha sido de 124,8% do PIB. As previsões do governo apontam para que esse rácio passe abaixo dos 120% do PIB em 2019. Em setembro, data dos últimos dados disponibilizados pelo Banco de Portugal, esse indicador era de 124,6%.

Atualizada às 11:25 com mais informação