Dívida pública caiu em agosto para 273,6 mil milhões de euros

João Leão, ministro das Finanças

A dívida pública portuguesa caiu pelo segundo mês seguido em agosto, com o endividamento das administrações públicas a recuar mil milhões de euros, para 273,6 mil milhões de euros, anunciou o Banco de Portugal (BdP) esta sexta-feira.

"Esta redução refletiu, essencialmente, a amortização de títulos de dívida no valor de 1,3 mil milhões de euros, que foi parcialmente compensada pelo aumento de empréstimos obtidos ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência [PRR], no montante de 0,4 mil milhões de euros. O financiamento concedido por este Mecanismo - que está no centro do pacote europeu "Next Generation EU" - destina-se a apoiar a recuperação económica dos países da União Europeia da crise provocada pela pandemia de Covid-19", explica o regulador da banca.

A dívida pública tem registado subidas progressivas desde o início da pandemia, uma vez que o Executivo lançou apoios significativos para amortecer o impacto da pandemia na economia. O maior volume de dívida foi sentido em junho, quando as administrações públicas registaram um endividamento de 277,5 mil milhões de euros. Mas, desde o progressivo levantamento das medida de combate à pandemia e restrições em diferentes setores da economia, o que o Estado vem sentido uma tendência descendente no que respeita à dívida pública.

O BdP, liderado pelo antigo ministro das Finanças Mário Centeno, também dá conta que, a par da quebra da dívida pública, os depósitos das administrações públicas aumentaram 2,2 mil milhões de euros. "Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 3,2 mil milhões de euros, para 251,5 mil milhões de euros", indicou o regulador da banca.