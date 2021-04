Dívida pública  com novo recorde

Portuguese Minister of State for Finance Joao Leao attends to a virtual press visit included in the official program of the Portuguese Presidency of the Council of the European Union in Lisbon, Portugal, 08 January 2021. During the first half of this year, Portugal will have its fourth presidency after 1992, 2000 and 2007. ANTONIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

A dívida pública voltou a subir em fevereiro, depois da ligeira queda no mês anterior e atingiu um novo recorde, de 274,1 mil milhões de euros, um aumento de 1,5%, ou 4,2 mil milhões de euros face a janeiro.

É este o valor que interessa para as métricas de Bruxelas - a dívida na ótica de Maastricht - que inclui os depósitos das administrações públicas. Mesmo descontando estes ativos, a dívida pública está em valores recordes, atingindo os 248,8 mil milhões de euros, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco de Portugal.

Esta subida reflete a necessidade de maior endividamento do Estado para fazer face às despesas de pandemia. "Esta subida refletiu essencialmente emissões de títulos de dívida, no valor de 4,2 mil milhões de euros", indica o banco central nacional, ou seja, obrigações do tesouro (dívida de longo prazo) e bilhetes do tesouro (dívida de curto prazo).

Apesar deste aumento, Portugal continua a emitir dívida com juros muito baixos. Na última emissão de bilhetes do tesouro (BT) a três meses, a taxa foi negativa (-0,54%) e na emissão 11 meses o juro foi de -0,52%.

Novas emissões



Também ontem o IGCP - a Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública - anunciou a intenção de regressar aos mercados no segundo trimestre deste ano para levantar até 4,25 mil milhões de euros.

Já neste mês de abril, no dia 21, o IGCP pretende avançar com uma dupla operação a três e a 11 meses com um montante indicativo entre mil milhões de euros e 1,25 mil milhões de euros. Em obrigações do tesouro prevê emissões no trimestre através da combinação de sindicatos e leilões, sendo esperadas colocações de 1000 a 1250 milhões de euros por leilão.