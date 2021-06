Dívida pública desce para 272,7 mil milhões

João Leão, ministro das Finanças © RODRIGO ANTUNES/LUSA

Os dados do Banco de Portugal desta terça-feira mostram que a a dívida pública na óptica de Maastricht desceu 2,5 mil milhões de euros em abril, para os 272,7 mil milhões de euros. O rácio tinha subido para novo máximo de 137,1% do PIB no primeiro trimestre.

A Noda do BdP indica que "em abril de 2021, a dívida pública situou-se em 272,7 mil milhões de euros, uma redução de 2,5 mil milhões de euros face ao mês anterior", sendo que "esta redução refletiu, essencialmente, amortizações de títulos de dívida."

A insitutuição indica ainda que "os depósitos das administrações públicas diminuíram 5,5 mil milhões de euros" e que a "dívida pública líquida de depósitos aumentou 2,9 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, para 253,4 mil milhões de euros."

Já o rácio de endividamento público subiu 3,5 pontos percentuais no primeiro trimestre do ano relativamente ao último trimestre de 2020(133,6% do PIB), devido à contração do PIB no primeiro trimestre face ao quarto trimestre (3,3%).