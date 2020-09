Dívida pública explode e défice aumenta, prevê Conselho das Finanças Públicas

O impacto da pandemia de covid-19 nas contas públicas será maior do que o previsto há apenas três meses e meio, prevê o Conselho das Finanças Públicas (CFP), apontando agora para um défice de 7,2%, onde pesam as ajudas à TAP e à SATA.

“A estimativa do CFP indica que o défice orçamental se possa situar em 7,2% do produto interno bruto (PIB), mais 0,8 p.p. do que o previsto no exercício de junho”, começar por indicar o relatório que atualiza as “Perspetivas económicas e orçamentais 2020-2024”.

“Esta revisão reflete principalmente a incorporação do apoio financeiro às empresas de transporte aéreo, TAP e SATA, e a atualização do impacto anual das medidas excecionais de resposta à crise pandémica”, justifica o organismo liderado por Nazaré Costa Cabral.

As contas públicas vão manter-se no vermelho nos próximos anos: “Apesar da recuperação estimada após 2020, o desequilíbrio orçamental permanecerá até 2024 com um défice projetado de 2,7% do PIB”, projeta o CFP.

“Este exercício de projeção realiza-se num contexto de políticas invariantes, incorporando a informação mais recente sobre os agregados orçamentais e a dívida pública apurada pelas autoridades estatísticas nacionais”, advertem os técnicos do Conselho das Finanças Públicas.

A previsão do CFP afasta-se da projeção do Ministério das Finanças. No Orçamento do Estado Suplementar, a equipa de João Leão apontou para um défice de 6,3%, mas já admitiu rever em alta este valor.

Mais dívida. Custo semelhante

O Conselho das Finanças Públicas fala de “um aumento expressivo da dívida em percentagem do PIB em 2020”, que se traduz num valor recorde de 137,6%. Trata-se de um agravamento de 19,9 pontos percentuais face a 2019 e de 4,5 p.p. comparando com a previsão de junho.

O CFP acredita que já em 2021 vai ser retomada “a trajetória descendente em que se encontrava, devendo atingir em 2024 o valor de 130,1% do PIB, não recuperando, contudo, para os níveis pré-pandemia.”

Mesmo assim, o custo não terá um peso muito maior. “Apesar do agravamento nominal da dívida pública, não se antecipa um acréscimo significativo do custo de financiamento, nem dos encargos com juros, dada a manutenção de taxas de juro de mercado secundário em níveis historicamente reduzidos”, explicam os técnicos.

“A projeção teve em conta as taxas de juro de fecho do mercado secundário à data de 1 de setembro”, indica o CFP, sendo assumida a manutenção da taxa de juro para as emissões de longo prazo, ancorada na política monetária acomodatícia e programas de compras de ativos do BCE”, apontam os técnicos.

“Este pressuposto tem implicações na taxa de juro implícita da dívida que deverá assim registar uma descida até 2022, seguida de uma estabilização em 2,2%.”

Mais uma vez, tal como aconteceu em junho, o não foi considerado “qualquer recurso a financiamento ao abrigo de mecanismos europeus que esteja estabelecido no plano de recuperação acordado em julho passado pela União Europeia”, lembra o Conselho das Finanças Públicas.