Dívida pública recua em setembro mas ainda está acima dos 267 mil milhões

Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, apresenta proposta de Orçamento do Estado à Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República © Rodrigo Antunes / Lusa

O montante de dívida pública desceu 100 milhões de euros em setembro, mas mantém-se acima dos 267 mil milhões de euros, o que corresponde a 130% do Produto Interno Bruto (PIB) português.

Em agosto, a dívida pública atingiu o valor recorde de 267,114 mil milhões de euros.

No final de junho, o rácio de dívida pública face ao PIB era de 126,1%.

Em setembro, foram amortizados títulos de dívida no montante de 300 milhões de euros, refere o Banco de Portugal numa nota de informação estatística divulgada esta segunda-feira.

Comparando com o mês de setembro de 2019, a dívida pública aumentou 14,5 mil milhões de euros.

O Fundo Monetário Internacional prevê que a dívida pública portuguesa atinja os 137,2% do PIB este ano. As previsões do FMI para 2020 são mais pessimistas do que as do Governo., que aponta para uma dívida pública de 134,8% do PIB. Este rácio compara com os 117,2% do PIB registados em 2019. O aumento é explicado com os custos relacionados com a crise provocada pelas medidas adotadas pelo governo no âmbito da epidemia do novo coronavírus.

"Os ativos em depósitos das administrações públicas cresceram 0,7 mil milhões de euros. A dívida pública líquida de depósitos diminuiu 0,9 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 241,7 mil milhões de euros", adianta o Banco de Portugal.

