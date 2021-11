Dívida pública recua para 271,5 mil milhões de euros em setembro

João Leão, ministro das Finanças © EPA/António Pedro Santos

A dívida pública, na ótica de Maastricht, recuou para 271,5 mil milhões de euros em setembro, sobretudo devido à amortização de títulos de dívida.

"Em setembro de 2021, a dívida pública, na ótica de Maastricht, diminuiu 2,1 mil milhões de euros, para 271,5 mil milhões de euros. Esta redução refletiu, essencialmente, a amortização de títulos de dívida no valor de 2,0 mil milhões de euros", refere o Banco de Portugal numa nota divulgada esta terça-feira.

"A dívida pública totalizava 131,4% do produto interno bruto (PIB) no terceiro trimestre do ano, o que representa uma redução de 4,0 pontos percentuais face ao final do trimestre anterior", adianta.

Quanto aos depósitos das administrações públicas, aumentaram 500 milhões de euros. "Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 2,6 mil milhões de euros, para 249,0 mil milhões de euros", avança a mesma nota.

Atualizada às 11H50 com mais informação