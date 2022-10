Dívida pública recua para 278,2 mil milhões de euros em agosto

A dívida pública, na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, recuou, em agosto, 0,9 mil milhões de euros somando 278,2 mil milhões de euros, de acordo com a informação estatística divulgada esta segunda-feira, 3, pelo Banco de Portugal (BdP).

Esta é a segunda quebra consecutiva este ano, depois de em julho ter diminuído 1.400 milhões de euros - o primeiro recuo registado em seis meses. Em agosto, adianta o banco central, a redução registada de 0,9 mil milhões de euros refletiu, essencialmente, uma amortização de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), no valor de 1,2 mil milhões de euros.

Por outro lado, nota o BdP, as responsabilidades em depósitos aumentaram 0,3 mil milhões de euros, por via das emissões de certificados de aforro, parcialmente compensadas pelas amortizações de certificados do Tesouro.

Já os depósitos das administrações públicas aumentaram 0,6 mil milhões de euros. Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 1,6 mil milhões de euros, para 252,5 mil milhões de euros.