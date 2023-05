Dívida pública sobe em março para 279,3 mil milhões de euros

O primeiro-ministro, António Costa ladeado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

A dívida pública na ótica de Maastricht subiu ligeiramente em março para os 279,3 mil milhões de euros, revelou esta terça-feira, 2, o Banco de Portugal. O aumento foi de 0,3 mil milhões de euros face a fevereiro (279 mil milhões de euros).

"Esta evolução refletiu o crescimento das responsabilidades em depósitos (3,0 mil milhões de euros), com as emissões de certificados de aforro a ascenderem a 3,5 mil milhões de euros", refere a nota estatística do Banco de Portugal.

Também os depósitos das administrações públicas avançaram 2,5 mil milhões de euros. "Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 2,1 mil milhões de euros, para 256,0 mil milhões de euros", refere o banco central.

A instituição liderada por Mário Centeno acrescenta ainda que, em sentido contrário, registaram-se amortizações líquidas de títulos de dívida no valor de 2,7 mil milhões de euros.

"No final do primeiro trimestre do ano, a dívida pública totalizava 114,0% do produto interno bruto (PIB), o que representa uma subida de 0,1 pontos percentuais relativamente ao final do ano anterior", conclui.