Dívida pública sobe mil milhões de euros em janeiro

A dívida pública aumentou mil milhões de euros em janeiro último, face ao final de 2017, para 243,6 mil milhões de euros, com o reembolso antecipado do empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI) a não compensar o aumento dos títulos de dívida pública.

Portugal reembolsou cerca de 800 milhões de euros do empréstimo concedido pelo FMI no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira enquanto os títulos de dívida subiram 2,2 mil milhões de euros, lembra o Banco de Portugal numa nota de atualização do seu Boletim Estatístico, divulgada esta quinta-feira.

“Os ativos em depósitos das administrações públicas aumentaram 0,7 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos das administrações públicas registou um aumento de 0,3 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 223,3 mil milhões de euros”, adianta o mesmo documento.

A dívida pública recuou para 125,6% do Produto Interno Bruto, em 2017, com o rácio a cair para mínimos de cinco anos, perante o crescimento de 2,7$ do PIB no ano passado.