Dívida pública sobe para 275,8 mil milhões de euros em janeiro

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou 3.183 milhões de euros em janeiro face a dezembro, para 275775,39 milhões de euros, informou o Banco de Portugal (BdP) esta quarta-feira.

De acordo com o banco central, para esta evolução contribuíram o crescimento das responsabilidades em depósitos (2.054,03 milhões de euros), destacando-se as emissões de certificados de aforro, e as emissões líquidas de títulos de dívida (1.345,24 milhões de euros).

Em sentido contrário, verificaram-se amortizações de empréstimos no valor de 215,66 milhões de euros.

Ainda em janeiro, os depósitos das administrações públicas aumentaram cerca de 2800 milhões de euros. Assim, a dívida pública deduzida dos depósitos aumentou em 419,39 milhões de euros para 259104,09 milhões de euros.

Em dezembro de 2022, a dívida pública na ótica de Maastricht diminuiu para 113,8% do Produto Interno Bruto (PIB), menos 6,1 pontos percentuais face ao terceiro trimestre do mesmo ano, segundo dados na plataforma BPstat, do banco central, e após uma revisão em baixa face aos 114,7% anunciados em fevereiro.

A ferramenta permite ainda concluir que se trata do peso mais baixo da dívida pública em percentagem do PIB desde o segundo trimestre de 2011, quando se situou nos 112,7% do PIB.