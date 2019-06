Dívida pública sobe pelo quarto mês consecutivo em abril

A dívida pública subiu em abril, pelo quarto mês consecutivo, para 252,4 mil milhões de euros, um aumento de 2,0 mil milhões de euros face ao registado no mês anterior, devido “essencialmente às emissões de títulos de dívida”.

Desde o início de 2019 a dívida pública aumentou 7,5 mil milhões de euros. O valor também está acima dos 250,3 mil milhões de euros de dívida pública registada em abril de 2018.

“Os ativos em depósitos das administrações públicas reduziram 0,3 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou um aumento de 2,2 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 229,9 mil milhões de euros”, adianta o Banco de Portugal numa nota de informação estatística divulgada esta segunda-feira.

No final do ano passado, a dívida pública situava-se em 244,9 mil milhões de euros, tendo descido de 251,4 mil milhões de euros no mês anterior, graças ao reembolso ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Mas desde janeiro deste ano que a dívida pública tem vindo a aumentar.