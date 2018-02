Queda recorde na dívida e superior ao esperado: 125,6% do PIB em 2017

O peso da dívida pública desceu mais em 2017 do que se estimou inicialmente e essa redução terá sido das maiores de que há registo. Segundo o governo, o fardo do endividamento desceu 125,6% do PIB, menos 4,3 pontos do produto interno bruto (PIB), igualando a redução obtida em 1997, indicam informações do Ministério das Finanças e do Eurostat consultadas pelo Dinheiro Vivo.

Em nota enviada aos jornais, o gabinete do ministro Mário Centeno diz que “a dívida pública passou a representar 125,6% do PIB, 4,3 pontos percentuais (p.p.) menos do que em 2016 e 0,6 p.p. abaixo das estimativas do início do ano”. O valor também é superior à estimativa mais recente (da missão do FMI, este mês), que apontou para 125,7%. No orçamento para este ano, o governo dizia 126,2%.

Efeito FMI e retoma

A descida mais pronunciada deve-se essencialmente aos pagamentos antecipados ao FMI, que no ano passado viu saldado mais 10 mil milhões de euros do seu empréstimo, mas também à melhor evolução da economia, que cresceu mais do que o esperado.

Por exemplo, as Finanças referem que “o PIB nominal cresceu 4,1% em 2017, após um crescimento de 3,2% em 2016”, o que ajudou a fazer descer o rácio, claro.

Só para se ter uma ideia das diferenças e da evolução favorável, no Orçamento para 2017 (apresentado em outubro de 2016), o governo estimava um crescimento nominal da economia de apenas 3% e um rácio de dívida de 128,3%. Um ano depois, ainda estimava um crescimento inferior ao que se veio a verificar (3,9%) e apontava para um rácio também pior, cerca de 126,2%.

Assim, a marca de 125,6% acenada pelo ministério traduz uma das maiores reduções no grupo da zona euro em 2017 (maior só a de Chipre e Áustria), devendo ficar mais ou menos em linha com a da Holanda, como noticiara o Dinheiro Vivo em janeiro.

No entanto, insto não esconde o facto de a dívida portuguesa ser uma das mais pesadas do mundo desenvolvido. Na zona euro, continua a ser a terceira maior, atrás dos quase 180% da Grécia e dos 132% da Itália.

Finanças congratulam-se

No mesmo comunicado, as Finanças destacam que “os dados divulgados hoje [quarta-feira] pelo Instituto Nacional de Estatística confirmam que a economia portuguesa cresceu 2,7% em 2017, mais 1,1 pontos percentuais (p.p.) que o verificado no ano anterior e 0,2 p.p. acima do crescimento da zona euro e da União Europeia”.

O gabinete de Centeno releva ainda que “o bom desempenho da economia está fundamentalmente alicerçado numa aceleração vigorosa da Formação Bruta de Capital Fixo, que cresce 9%, com destaque para componentes como o Equipamento de Transporte (que aumentou 14,1%) e Outras Máquinas e Equipamentos (que aumentou 13%)” e que “as exportações tiveram também um crescimento expressivo, de 7,9%”.