Dívida pública volta a subir 2,3 mil milhões de euros em janeiro

O valor nominal da dívida pública voltou a engordar 2,3 mil milhões de euros em janeiro, com um aumento do endividamento em títulos de longo prazo num valor de 3,9 mil milhões de euros que apenas foi parcialmente compensado por uma redução da dívida em certificados do Tesouro.

De acordo com as estatísticas do Banco de Portugal publicadas esta segunda-feira, o valor nominal da dívida voltou a atingir os 252 mil milhões de euros, após o mínimo anual de 249,7 mil milhões de euros alcançado no final de 2019.

Em dezembro, o rácio de endividamento desceu aos 117,7% do PIB, revela hoje o Banco de Portugal com os dados já apurados do produto interno bruto do último ano, revisto em alta. A previsão do governo era a de atingir um rácio de endividamento de 118,9% do PIB.

Com base nas contas nacionais conhecidas na última sexta-feira, que colocam o PIB de 2019 em 212,3 mil milhões de euros, o peso da dívida estará agora um ponto percentual acima desse mínimo de final de ano, chegando em janeiro aos 118,7% do PIB.

O ministro das Finanças. Mário Centeno, espera chegar ao final deste ano com o rácio de endividamento em 116,2% do PIB, de acordo com o relatório do Orçamento do Estado.