Dívidas públicas dos países do euro sobe para 97,4% em 2020, prevê FMI

As dívidas públicas da maior parte dos países do sul da zona euro vão ficar acima dos 100% do PIB em 2020, com a Grécia a chegar aos 200%, segundo as previsões do Fundo Monetário Internacional hoje divulgadas.

Segundo o anexo estatístico ao ‘Fiscal Monitor’ do FMI, a dívida pública grega é a que vai alcançar um valor maior em percentagem do PIB, aumentando mais de 20 pontos percentuais, chegando aos 200,8% em 2020 depois de 179,2% em 2019, e baixando para 194,8% em 2021.

A dívida pública italiana subirá dos 134,8% do PIB de 2019 para os 155,5% em 2020, descendo para os 150,4% em 2021, de acordo com as projeções do FMI.

Já a dívida pública espanhola, de acordo com os números da instituição financeira internacional, subirá dos 95,5% do PIB de 2019 para os 113,4% em 2020, sofrendo um agravamento adicional para 114,6% em 2021.

A dívida pública francesa também irá ultrapassar os 100% do PIB, passando de 98,5% em 2019 para 115,4% em 2020, aumentando subsequentemente para 116,4% do PIB em 2021.

O FMI prevê para Portugal uma dívida pública de 135% do PIB e um défice de 7,1% em 2020 devido à pandemia de covid-19, segundo o ‘Fiscal Monitor’ hoje divulgado.

No total da zona euro, a dívida pública dos 19 países deverá subir dos 84,1% em 2019 para os 97,4% em 2020, descendo posteriormente para os 95,6% em 2021, de acordo com os números hoje divulgados pelo FMI.