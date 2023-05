Dividendo e imposto entregues ao Estado pelo Banco de Portugal afundam para quase metade

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno © Gerardo Santos / Global Imagens

Os dividendos que o Banco de Portugal (BdP) entregou ao Estado por conta do exercício do ano passado caíram para quase metade em 2022 e o imposto corrente devido também, anunciou o banco central governado por Mário Centeno.

De acordo com o Relatório do Conselho de Administração de 2022, "o resultado líquido do Banco totalizou 297 milhões de euros", valor que compara com o 'lucro' de 508 milhões de euros anunciados em 2021 (por conta do exercício de 2020).

Esta quebra superior a 41% no resultado refletiu-se nos dividendos entregues ao acionista Estado, que afundaram de 406 milhões de euros em 2021 (por conta do exercício de 2020) para 238 milhões em 2022 (por conta do exercício de 2021), ou seja menos 41%.

O mesmo sucedeu com o imposto devido que decorre destes resultados. Caiu de 233 milhões para 133 milhões de euros.

Assim, "considerando o imposto sobre o rendimento corrente, foram entregues ao Estado 371 milhões de euros" (por conta dos resultados do ano passado), menos 42% do que há um ano, quando entregou no total 639 milhões de euros.

O fim de uma era de lucros

Recorde-se que, de 2010 a 2022, BdP entregou cerca de 4,4 mil milhões de euros em dividendos, incluindo os 238 milhões deste ano (relativos ao lucro de 2021).

Nestes 13 anos, o BdP pagou ainda 2,3 mil milhões em impostos.

No total, deu ao "acionista" (Estado) 6,7 mil milhões de euros.

No entanto, como noticiou o Dinheiro Vivo no final de março, esta era terá terminado. Este ano, o BdP já não conta ter lucros e, portanto, não entregará dividendos, nem pagará imposto.

Isto acontece porque o resultado do Banco de Portugal está a cair fortemente, um "decréscimo que decorreu, fundamentalmente, da redução da margem de juros, do aumento de prejuízos não realizados em operações financeiras e da redução do resultado líquido da repartição do rendimento monetário".

Basicamente, a subida das taxas de juro fez aumentar os juros que o Banco de Portugal paga às instituições de crédito (os bancos comerciais) por conta dos fundos que estes colocam no banco central no âmbito das operações de financiamento monetário.

"Relativamente à margem de juros, destacam-se os contributos negativos do aumento dos juros a pagar relativos às responsabilidades para com instituições de crédito (IC), decorrente da subida das taxas diretoras"

Há um ano, era ao contrário. O BdP tinha "valor a receber no período homólogo, no anterior contexto de taxas de juro negativas)", explica a instituição.

Adicionalmente, o resultado também afundou devido ao aumento "do valor de juros a pagar (líquidos) das posições ativas e passivas do Eurossistema" na sequência da subida da taxa de juro das operações principais de refinanciamento (MRO), que durante anos, até 20 de julho de 2022 era 0% e agora já vai em 3,75%.

Além disso, os juros a pagar ao setor público por conta dos títulos de dívida (obrigações do tesouro, por exemplo) também aumentaram.

