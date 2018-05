Divulgação de grandes devedores recolhe apoios

A divulgação dos nomes dos grandes devedores dos bancos que receberam ajudas públicas é uma questão de “elementar justiça”, segundo António Horta Osório. O banqueiro, não tem dúvidas: deviam ter sido os acionistas a suportar as perdas dos bancos e não os contribuintes portugueses.

“Parece-me de elementar justiça que os portugueses saibam como é que esse dinheiro foi aplicado e acho muito bem que o parlamento esteja a legislar no sentido de os bancos que tiveram ajudas públicas terem de ser obrigados a divulgar a lista dos maiores devedores, para os portugueses ficarem com clareza a par de como esse dinheiro foi empregue”, disse Horta Osório.

O Parlamento aprovou na quinta-feira projetos de lei que obrigam à divulgação dos grandes devedores dos bancos que receberam ajudas do Estado.

“Obviamente temos sigilo bancário em Portugal, mas esse princípio do sigilo bancário colide com outro princípio que me parece mais importante, que é o facto de que os bancos nunca deveriam ter tido de recorrer a ajudas públicas para continuar a operar”, disse Horta Osório. Adiantou que os bancos têm acionistas, “esses acionistas obtiveram os resultados positivos quando os houve, e deveriam ter sido responsáveis pelas perdas, quando as houve”.

Medida transversal

O secretário de Estado das Finanças também defendeu a divulgação da lista de credores e sublinhou que a medida não deve abranger apenas a Caixa Geral de Depósitos. Ricardo Mourinho Félix salientou ao DV, à margem da Money Conference, que a divulgação deve ser feita de forma que seja preservada a privacidade de pessoas e empresas.

“O negócio bancário é um negócio que tem sempre um papel muito importante no que diz respeito à preservação dos dados pessoais”, referiu. Disse que, a partir do momento “em que se gerem conflitos de interesse entre aquilo que é a preservação dos dados pessoais e o conhecimento de algumas posições de grandes devedores em bancos que tenham sido objeto de ajuda pública, é preciso fazer o balanço”. “E eu estou convencido que a Assembleia da República saberá fazer esse balanço protegendo aquilo que é a vida privada, a vida privada financeira dos cidadãos e das empresas”, adiantou.

Mourinho Félix admite que “quando o Estado intervém em situações de dificuldade, existe um dever acrescido de visibilidade sobre os devedores que geraram as situações, e terão existido situações de incumprimento que devem ser conhecidas”.

Mas a medida deve ser transversal a todos os bancos. “Não posso ser favorável a ser apenas a Caixa Geral de Depósitos a ser sujeita a esse tipo de norma. E, depois, é importante que, quando essa informação for divulgada, seja preservado ao máximo aquilo que é a privacidade das pessoas e das empresas”, frisou. O conhecimento da lista deve ser apenas “de quem deve agir e não para pura devassa e chicana pública, que não é útil nem às instituições, nem às pessoas, nem à confiança no sistema financeiro”, concluiu.