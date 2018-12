Artigos mais lidos de 2018: Do Facebook à VW, passando por Ronaldo

O Dinheiro Vivo reuniu aqueles que foram os dez artigos mais lidos no site durante o ano de 2018. Da tecnologia aos impostos, passando pelas empresas ou temas de finanças pessoais; histórias de desconhecidos ou de estrelas do desporto, foram vários os temas e assuntos que mereceram a atenção e o interesse dos nossos leitores.

Num ano em que esteve ‘debaixo de fogo’, uma notícia sobre a rede social mais famosa do mundo foi o artigo mais lido do ano no site do Dinheiro Vivo (Sabe quais são as 12 coisas que não deve partilhar no Facebook?).

As mudanças nas tabelas de IRS de 2018 e o cemitério gigante de automóveis do grupo Volkswagen (na foto) por ‘culpa’ do escândalo das emissões completam o top 3 das notícias mais lidas neste ano.

Destaque ainda para duas notícias sobre imóveis: um de 16 m² em Lisboa à venda por 150 mil euros e um protótipo de uma casa que custa… 3 mil.

O português considerado o hacker mais valioso do mundo, as viagens na CP por 5€, as embalagens usadas que dão desconto no Pingo Doce e duas notícias ‘relacionadas’ com Cristiano Ronaldo completam o top 10 de 2018.

Conheça o top 10:

01. As 12 coisas que deve apagar do seu Facebook

02. Estas são as novas tabelas de IRS para 2018. Muita coisa mudou

03. O cemitério gigante onde definham os carros da Volkswagen

04. CP vende bilhetes Lisboa-Porto por 5 euros

05. O hacker mais valioso do momento é português

06. Estas casas poderão ser vendidas por 3 mil euros

07. Aos 25 anos este jovem ‘desconhecido’ é mais rico do que Ronaldo

08. Embalagens usadas valem 15 cêntimos de desconto no Pingo Doce. Saiba como

09. É assim que Ronaldo gasta os milhões que ganha

10. Apartamento de 16m² em Lisboa à venda por 150 mil euros

Até para o ano…