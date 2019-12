Do turismo ao brexit: o melhor e o pior de 2019

No fecho do ano de 2019, pedimos a 19 personalidades um breve retrato daquilo que neste ano consideram ter sido mais positivo no país e no mundo – e do que é preciso emendar. O crescimento e credibilização de Portugal merecem destaque quase unânime, mas é reconhecido que não há espaço para abrandar esforços.

Em 2020? Esperança excede a apreensão, palavra de Marcelo



Há risco, mas também luz no caminho. É o essencial da mensagem de Natal que Marcelo Rebelo de Sousa deixa aos portugueses num texto publicado no JN. E se o Presidente assume preocupação com “desigualdades, miséria, guerra, insensibilidade e tensão entre potências”, além do “novo ciclo político na Europa e da concentração do debate público em pontos mais formais do que substanciais”, as suas palavras são sobretudo de esperança no que aí vem. Especialmente em Portugal, “porque o bom senso, a experiência de muito passado e do que nele se viveu e o apelo de mais e melhor apontam para olhar mais alto e longe e cuidar de evitar injustiças, desigualdades, atrasos e displicências”.

Pedro Reis, Responsável de Banca Institucional no Millennium bcp

“Destacaria como o pior de 2019 (no sentido de mais nefasto em termos económicos) a guerra comercial entre os EUA e a China, pela sua capacidade de estrago (real e percecionada) com dimensão global e com impacto potencial a longo prazo sobre as diversas economias (direta ou indiretamente relacionadas) com os beligerantes comerciais. Quanto ao melhor, destacaria o caminho (finalmente) aberto para o desfecho do longo e tortuoso processo do brexit; não tanto por a saída do Reino Unido ser uma boa perspetiva mas por permitir finalmente reduzir o nervosismo, a volatilidade e a imprevisibilidade que a complexa negociação, cheia de avanços e de recuos, introduziu nos mercados contaminando as previsões e intoxicando as expectativas quanto ao novo ano (o que torna assim a garantia do seu desfecho uma importante notícia a fechar o ano).”

Adrian Bridge, CEO do The Fladgate Partnership



“2019 foi muito atarefado e cheio de oportunidades. O lançamento do vinho do Porto Vintage 2017 ou a construção do projeto World of Wine são exemplos de um ano cheio de desafios e muito empolgante. Pelo lado negativo, os desafios são muito e em muitos mercados, do brexit, às tarifas dos EUA, motins em França e Hong Kong. Extraordinário foi 2019 ter passado sem um desastre político ou uma guerra de grandes dimensões em qualquer parte de mundo, apesar da turbulência. Esta situação não vai desaparecer por começar um novo ano. Se atravessarmos 2020 da mesma maneira que passámos 2019, será um sucesso.”

Margarida Matos Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência



“Destaco os resultados da Concorrência no combate aos cartéis. Em 2019, a economia portuguesa ficou mais competitiva e livre da prática mais lesiva para os consumidores, o Estado e as empresas. O pior do ano? O manifesto franco/alemão de defesa dos campeões europeus. Os desafios de competitividade global das empresas europeias não podem ser ganhos à custa dos benefícios da concorrência.”

Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador do Vila Galé



“Apesar de um início morno, foi um ano bastante positivo. É certo que as falências de grandes operadores com a Thomas Cook e Amoma e de várias companhias aéreas tiveram impacto negativo no mercado alemão, um dos mais importantes para Portugal. Porém, o mercado norte-americano teve um desenvolvimento muito positivo e temos cada vez mais turistas americanos e canadianos.”

João Carreira, CEO da Critical Software



“O melhor deste ano é o momento de autoconfiança coletiva, maturidade social e crescimento que vivemos. O pior foi a degradação da ordem mundial, a emergência de populismos e autocracias e a erosão de valores como justiça, solidariedade e cooperação a nível internacional.”

Fernando Freire de Sousa, presidente da CCDR-N



“A relativa contenção dos fatores de risco que nos envolvem – nem Trump concretizou as maiores atrocidades que anunciou, nem a UE agudizou as suas divisões internas, nem a Alemanha entrou em recessão, nem nenhuma das nossas debilidades estruturais virou ferida exposta – é o mais positivo do ano. O pior: a chegada ao Parlamento de vozes populistas primárias e de extrema-direita que estavam latentes na sociedade e constituem uma ameaça.”

Arlindo Oliveira, presidente do Técnico



“Pela positiva, é de realçar a acrescida sensibilização da sociedade ocidental para o aquecimento global, reforçada pelas polarizantes ações de Greta Thunberg. Pela negativa, temos o brexit, um processo que demonstrou que mesmo democracias muito estáveis podem enfrentar enormes desafios legais e processuais.”

Paulo Macedo, presidente da CGD



“O melhor de 2019 foi terem-se alcançado resultados expressivos, a subida de rating da Caixa, o bom comportamento dos títulos de dívida cotados em bolsa, facto que representa a confiança do mercado na instituição, o voltar à distribuição de dividendos, o atingir de rácios de capital dos mais altos de sempre na história da Caixa. Para além disto, um decisivo acordo de empresa que veio criar um ambiente propício ao desenvolvimento do trabalho necessário num ambiente de estabilidade e foco. O pior foi a mediatização e o desgaste decorrente da 3.ª Comissão Parlamentar de Inquérito.”

Mário Ferreira, presidente da Mystic River



“O ano fica marcado pela positiva pelos prémios e recomendações que o turismo português e as empresas nacionais receberam, projetando o setor como um motor essencial da nossa economia. Pela negativa, realço o aumento da instabilidade política internacional que veio ameaçar fechar fronteiras e erguer barreiras à cooperação entre países e povos que estão na base da economia mundial.”

Nuno Fernandes Thomaz, presidente da Centromarca



“Começo pelo pior: em 2019, a situação da saúde permanece a mais flagrante falha do Estado. Sempre que se falou do Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi inevitável referir o caos, a desorganização ou a degradação dos serviços públicos. Da falta sistemática de recursos humanos às intermináveis listas de espera para consultas ou cirurgias, são poucas as dúvidas de que os utentes mais vulneráveis são a primeira linha de exposição às suas consequências – não raras vezes dramáticas. A tal não é alheio o facto de o setor da saúde ter registado uma quebra acumulada no investimento. Esta realidade insere-se, de resto, numa tendência mais alargada de cortes no investimento público, de que a ferrovia é o mais simbólico dos exemplos. Quanto ao melhor, o óbvio deve ser reconhecido: a política orçamental disciplinada, que se refletiu no saldo positivo das contas públicas. É um fator inegável de credibilização do país junto dos mercados e dos seus parceiros. O rigor da política orçamental, porém, não é um fim em si mesmo; é um fim ao serviço do povo português. Por isso, não pode ser garantido à custa de constrangimentos em áreas sociais tão relevantes como a saúde e a educação.”

António Sousa Pereira, reitor da Universidade Porto



“O ponto alto de 2019 foi a assinatura do contrato de legislatura entre o governo e as instituições de ensino superior, que garante finalmente estabilidade no financiamento das universidades e politécnicos para o próximo triénio. Pela negativa, assinalo o atraso no processo de descentralização de competências do Estado, que não colheu aceitação de muitas autarquias e tarda em ser implementado.”

Celso Martinho, fundador e CEO da Bright Pixel



“2019 foi um ano de abundância e pragmatismo para o empreendedorismo português, que permitiu destacar a notoriedade, os apoios, a infraestrutura e o investimento existentes e, ao mesmo tempo, mostrar que criar um negócio é duro e frequentemente fatal. Por outro lado, as tecnologias que nos levaram a pensar que estávamos a atravessar uma revolução – Inteligência Artificial, blockchain, computação quântica – ainda não viram a sua aplicabilidade. A realidade não acompanhou as expectativas existentes.”

Nuno Ribeiro da Silva, presidente da Endesa Portugal



“O pior? uma Europa que não se reencontra, com cada Estado-membro a ‘lamber as suas feridas’. O melhor? É ter chovido razoavelmente (pelo menos em dois terços do país) neste final do ano.”

Rafael Campos Pereira, presidente Metalúrgicos (AIMMAP)



“Em termos nacionais, os factos mais negativos foram a desmesurada carga fiscal, que continuou a ser um enorme constrangimento ao crescimento e à criação de riqueza, bem como a degradação dos serviços públicos, com especial incidência no SNS. Os factos mais positivos foram a consolidação do crescimento das exportações de dois setores decisivos da economia, que em conjunto são responsáveis por mais de metade das vendas do país ao exterior: a indústria metalúrgica e metalomecânica e o turismo.

No plano internacional, destaco pela negativa o crescimento, na Europa e na América do Sul, dos movimento populistas, radicais e demagógicos de extrema-esquerda e extrema-direita que estão a tentar desestabilizar deliberadamente algumas das economias mais sólidas e com menores desigualdades sociais. Pela positiva, destaco o facto de uma vez mais terem melhorado os indicadores relativos à pobreza no mundo.”

Cristina Siza Vieira, CEO da Associação de Hotelaria de Portugal



“O melhor do ano foi sem dúvida o crescimento do turismo em todo o território e em off season; a decisão da construção do aeroporto no Montijo, embora condicionada ao estudo de impacto ambiental, e o início das obras na Portela; a gestão da crise dos combustíveis e a articulação com o turismo; o reforço junto dos hotéis e da comunidade do Programa HOSPES by AHP. O pior: as insolvências de operadores turísticos, como a Thomas Cook e o condicionamento do espaço aéreo na Madeira, que teve impacto no turismo da região.”

João Luís Traça, presidente da CCI Portugal-Angola



“O melhor do ano foi a continuação do ímpeto reformista do executivo angolano, de que são exemplo o lançamento do programa de privatizações; a publicação da Lei das PPP; a introdução do IVA (com o tempo será um imposto que introduzirá mais justiça fiscal); e ainda a reorganização do setor petrolífero. O pior: o preço do petróleo, que teima em não subir, não dando deste modo folga orçamental para mais e melhores políticas sociais em Angola.”

Amílcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra



“Ação Climática, o tema do ano. Do pior ângulo, conseguimos perceber que os urgentes avisos da comunidade científica para as alterações climáticas não são acompanhados por resultados políticos eficazes na sequência das inúmeras cimeiras mundiais. Já o melhor do ano fica reservado à atitude notável das novas gerações na luta coletiva pela tomada de medidas concretas conducentes à preservação do futuro do planeta.”

João Duque, Economista



“Se escolhesse uma linha de rumo que separa o melhor do pior de 2019 escolheria o semimeridiano de Greenwich: a norte, o pior (a vitória do partido conservador que retirou qualquer expectativa de manutenção do Reino Unido na UE); a sul, o melhor, a luta vitoriosa do sindicato dos condutores de matérias perigosas que mostrou como a vontade dos trabalhadores não tem de se submeter às lógicas retrógradas da luta comandada por PCP ou BE e que veio conquistar o aumento de rendimento com base na qualificação e no conhecimento.”

Ricardo Rio, presidente da InvestBraga e CM Braga



“O ano de 2019 fica marcado pelo crescimento do Turismo no nosso país e em Braga, em particular. A cidade foi considerada o segundo melhor destino europeu, recebeu o título de Património da Unesco para o Bom Jesus e acolheu um evento como o World Dance Cup, que mobilizou 27 mil visitantes de 60 países diferentes. Pela negativa, destaco a incerteza em torno do brexit, que não deixou de condicionar algumas das perspetivas das empresas exportadoras.”

Ricardo Ferreira Reis, diretor do Centro de Estudos e Sondagens da U. Católica



“O melhor do ano em Portugal foi a estabilidade de um sistema político que finalmente rejeita populismos assentes em despesismo e prefere a responsabilidade fiscal. O pior é a degradação do Estado com a evaporação do investimento público, denunciando que a austeridade não era exclusivo dos anos anteriores. A nível internacional, o melhor é a conscientização de que o planeta precisa de uma economia que promova a eficiência em detrimento do desperdício e do supérfluo. O pior são manifestações sociais na América Latina e noutras partes do mundo, denunciando problemas de sustentabilidade social a nível global.”