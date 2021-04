Docapesca investe 300 mil euros na renovação da lota da Fuzeta no Algarve

A Docapesca, entidade do setor empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que tem como objeto a exploração de Portos de pesca e Lotas, adjudicou a empreitada de reabilitação da lota da Fuzeta, no concelho de Olhão. A obra tem um preço base de 300 mil euros.

"A necessidade de requalificação desta lota foi identificada em estreita articulação com a Câmara Municipal de Olhão e a intervenção reflete a intenção de otimização funcional das operações de escolha, acondicionamento, pesagem e expedição de pescado", informa a Docapesca em comunicado, visando "a melhoria das condições higio-sanitárias da infraestrutura e a valorização do pescado transacionado".

O reforço da cadeia de frio - "valorizando assim o pescado capturado pela comunidade piscatória local" - e obter uma maior eficiência energética estão entre os objetivos da empreitada.

A execução desta empreitada possui um preço-base de 300 mil euros. O projeto será cofinanciado pelo Programa Operacional MAR2020.