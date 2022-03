Áreas de maior peso do governo paritário ficam com dois homens: Medina e Costa Silva

Lisboa, 05/11/2018 - Realizou-se no Altice Arena em Lisboa de 5 a 8 de Novembro o Web Summit 2018. Paddy Cosgrave, Fernando Medina e António Costa dão po inaugurado o Web Summit (Filipe Amorim / Global Imagens) © Filipe Amorim / Global Imagens

Portugal tem, pela primeira vez, um governo paritário em ministros (tem igual número de mulheres e homens, primeiro-ministro incluído, 9 de cada lado), mas Fernando Medina e António Costa Silva ficam com as duas áreas de maior peso ministerial.

Medina, ex-governante entre 2005 e 2011 e companheiro de estrada de António Costa no PS, vai comandar as Finanças do País, mais a decisão final sobre os usos da despesa e receita. E vai zelar pelo caminho do défice e da dívida sob o olhar atento dos credores, de Bruxelas, das agências de ratings.

Costa Silva, antigo gestor do negócio petrolífero da Gulbenkian, denominado o "pai" das traves mestras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), fica com a Economia e o Mar, mais as medidas a aplicar financiadas por dezenas de milhares de milhões de euros em fundos europeus que estão programados para os próximos anos.

Fernando Medina. Finanças

Fernando Medina perdeu a câmara de Lisboa, mas ganhou um ministério, talvez o mais poderoso: as Finanças.

O ex-autarca fez 49 anos no dia 10 de março. A pasta que recebe agora é valiosa e mostra a confiança que António Costa nele deposita.

Há meses que o nome deste economista e sociólogo nascido no Porto era falado para substituir João Leão, mas havia dúvidas sobre se seria o momento adequado (em plena crise e em ambiente de guerra na Europa).

Mas Medina tem trunfos. Pertence ao círculo mais próximo do primeiro-ministro (PM). Tem grande experiência governativa. Foi duas vezes secretário de Estado nos dois governos de José Sócrates.

Sempre sob a tutela do então ministro José Vieira da Silva, foi secretário de Estado do Emprego (de 2005 a 2009) e da Indústria (2009 a 2011).

Depois sucedeu a António Costa em Lisboa de abril de 2015 a outubro de 2021 até Carlos Moedas (PSD) lhe tirar o lugar.

António Costa Silva. Economia e Mar

O ministro que vem do petróleo é um dos veteranos no novo governo.

Nasceu em Angola, em 1952, e teve uma carreira ampla na área do crude, energia e outros recursos naturais.

Engenheiro, formou-se no Imperial College da Universidade de Londres e no IST, onde é professor.

Liderou o braço da Fundação Calouste Gulbenkian para os investimentos em petróleo e gás. Foi presidente da Partex Oil and Gas, com operações em países como Abu Dhabi, Omã, Cazaquistão, Brasil e Angola.

É um grande conhecedor do Médio Oriente e ciente dos desafios impostos pela Rússia. Com a venda da Partex, em 2019, Costa Silva ficou mais livre.

Em 2020, o PM António Costa convidou-o para coordenar o Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030 cujos eixos estratégicos foram vertidos no PRR.

Do petróleo para as energias "verdes" foi um passo. Nesse ano, o PM tê-lo-á sondado para ser ministro. Não se mostrou interessado na altura. Dois anos depois, aceitou.