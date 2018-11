CCB. Hotel de luxo e espaços comerciais vão custar 65 milhões de euros

O concurso público internacional para a construção de um hotel e uma zona comercial no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, projeto que esteve adiado 25 anos, vai avançar esta quinta-feira. Os dois módulos serão concessionados por 50 anos e vão custar 65 milhões de euros ao consórcio que apresentar a melhor proposta, avançou hoje o presidente daquela entidade.

A concessão dos espaços está relacionada com a conclusão do projeto dos arquitetos Vittorio Gregotti e Manuel Salgado, mas também permitirá ao CCB depender cada vez menos dos subsídios do Estado. “É um contributo muito grande para a fundação”, como explicava o ex-secretário de Estado da Cultura Elísio Summavielle, nomeado há dois anos para o cargo, à margem da apresentação do projeto, que decorreu esta quarta-feira em Lisboa.

À gestão do equipamento, “será paga uma renda mínima anual de 900 mil euros” pela entidade exploradora do equipamento hoteleiro e da galeria comercial. “Há um valor inicial enquanto decorre a obra [300 mil euros], mas a partir do momento em que a exploração plena venha a acontecer os 900 mil euros serão certamente ultrapassados”, desenvolveu.

Summavielle não esconde a emoção por este passo na direção de um objetivo já antigo. “Em 38 anos de serviço público, exclusivo e ininterrupto do meu percurso, este é um dos momentos mais gratos que eu guardo comigo”, assinala.

Questionado sobre possíveis candidatos à exploração dos espaços, não se compromete com nomes, mas garante que há, pelo menos, “meia dúzia de interessados”.

Também presente, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa deixou um recado: “O país e a cidade têm que saber aproveitar as conjunturas que vivemos. Seria um erro trágico não aproveitarmos este tempo positivo que a cidade vive. “Eu era bastante mais novo quando o CCB foi anunciado e projetado e em Portugal tudo o que ‘é grande’ costuma ser alvo de grande crítica e debate. Poucos projetos terão sido tão polémicos como o do CCB”, disse ainda Fernando Medina que, sem conservadorismos, sublinhou “o arrojo” da obra.

O Pedido de Informação Prévia (PIP) para a construção dos módulos foi já submetido e aprovado na Câmara Municipal de Lisboa. O edifício a construir para ser um hotel, de quatro ou cinco estrelas, está previsto para o módulo 5, com frente para o Rio Tejo, estando disponíveis 16,330 metros quadrados. A empreitada não durará menos de quatro anos.

A restante área, do módulo 4, será destinada a escritórios e lojas. De acordo com o PIP, contará com uma área total de 7,170 metros quadrados.

O CCB foi inaugurado a 21 de março de 1993. A Fundação CBB é titular de um direito de superfície gratuito dos terrenos do equipamento, que pertencem originalmente ao Estado.

*Última atualização às 15:30.