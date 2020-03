Dois novos casos confirmados no Porto

Este sabado foram confirmados dois novos casos de infecçao pelo coronavirus Covid-19. Os dois casos sao de duas mulheres que se encontram no hospital S. Joao, no Porto, e que foram infectadas por outro paciente internado no mesmo hospital.

Ao todo sao ja 15, os casos em Portugal, 10 deles no Porto.

Na sexta-feira, e segundo o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal da DGS, havia 181 casos suspeitos. Destes, 30 encontravam -se a aguardar resultados dos exames laboratoriais.

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus aumentou para mais de 100 mil em todo o Mundo, das quais mais de 3400 morreram, em 92 países e territórios. A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.