Aldi e E.leclerc com horário exclusivo para área da saúde, bombeiros e polícias

Pelo menos duas cadeias de supermercados disponibilizam um horário de atendimento exclusivo para profissionais de saúde, bombeiros e forças de segurança, devido ao estado de alerta provocado pela pandemia Covid-19.

Segundo informação da cadeia alemã ALDI prestada à agência Lusa, os profissionais de saúde, bombeiros e forças de segurança poderão fazer as suas compras entre as 9:00 e as 10:00, todos os dias, mediante a apresentação de um comprovativo profissional.

Durante este período serão cumpridas as regras de proteção, devido ao contágio pelo novo coronavírus, continuando a haver um número limitado de clientes no interior das lojas.

Também os hipermercados E.leclerc anunciaram, em comunicado, que devido à crise gerada pela Covid-19 e de forma a poder ajudar quem trabalha para combater esta pandemia que estão abertos entre as 8:00 e as 9:00 em exclusivo para atender elementos das forças de segurança, bombeiros e profissionais de saúde, que têm ao seus dispor as caixas de pagamento automático.

A Lusa tentou contactar outras cadeias de supermercados para saber se aderiram a esta iniciativa, mas até ao momento não obteve resposta.

A Direção-Geral de Saúde informou hoje que o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus aumentou para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte em Portugal.

Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e três recuperaram.