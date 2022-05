Dois terços dos trabalhadores já estarão a perder poder de compra

Braga, 06/12/2020 - A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) adstrita ao Hospital de Braga tem estado indisponível por falta de médicos. A VMER esteve inoperacional sete turnos este mês, até ao dia de hoje, e estará indisponível 37 turnos durante o mês inteiro. Em causa está um diferendo entre os médicos e a administração do Hospital de Braga. Na foto: A VMER de Braga esteve inoperacional durante a manhã e a tarde de hoje (Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens) © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Dois terços dos trabalhadores por conta de outrem (TCO) em Portugal já estarão a perder poder de compra salarial, indicam cálculos do Dinheiro Vivo com base nos novos dados do Inquérito ao Emprego e da inflação do primeiro trimestre, ambos divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O salário médio líquido praticado na economia subiu 4,3% no primeiro trimestre, para 1024 euros, mas a inflação homóloga média do primeiro trimestre já comeu todo esse ganho já que os preços avançaram, em média, 4,3% nesse mesmo período comparativamente ao primeiro trimestre de 2021.

Considerando, por hipótese uma inflação como a de abril (7,2%), significa que a manter-se essa progressão salarial (está na casa dos 4% há dois trimestres consecutivos), a perda de poder de compra dos ordenados alastra, claro. Pode superar os 80% do universo de empregados por conta de outrem, se assumirmos esses parâmetros.

Com uma inflação média de 4,3%, isso significa que o salário médio líquido estagnou no primeiro trimestre, algo que não acontecia desde o início de 2014, estava Portugal ainda sob o programa de ajustamento do governo PSD-CDS e da troika.