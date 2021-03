Dona do Minipreço aumenta capital até 1.028 milhões de euros

Loja Minipreço

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Março, 2021 • 14:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A empresa refere ainda em comunicado que melhorou o acordo obtido em novembro do ano passado com o seu acionista de referência LetterOne, DEA Finance e os seus credores sindicados "reforçando, ainda mais, a sua estrutura de capital a longo prazo".

O aumento de capital até um total de 1.028 milhões de euros, corresponde a 769 milhões provenientes da conversão de dívida em fundos próprios e a 259 milhões de euros de uma tranche em dinheiro para os acionistas minoritários que desejem participar no aumento de capital.

Com esta operação o DIA (cadeia de supermercados) reduz o endividamento em 60%, fortalece a sua solvência e melhora a liquidez, realça na nota divulgada, adiantando que a empresa "não terá que lidar com vencimentos significativos de dívida" até finais de 2025.

Além disso, sustenta que a operação supõe uma nova injeção de liquidez que acelerará o processo de transformação, lembrando também que desde julho do ano passado, a empresa já recebeu mais de 1.600 milhões de euros.

O presidente executivo do grupo DIA, Stephan DuCharme, afirmou que "a melhoria do acordo alcançado no ano passado surge como resposta ao apoio e compromisso de todos com este projeto".

E prosseguiu: "Os planos de negócio que estão em marcha e os resultados que estão a dar são uma mostra da sólida confiança e da fé que tanto credores, como o principal acionista, têm no êxito do DIA".

Para além disso, trata-se de uma "oportunidade para que todos os acionistas, minoritários e instituições, façam parte da história de crescimento da empresa", salientou o gestor.

Está ainda previsto que os credores sindicados estendam o vencimento do empréstimo sindicado de 902,4 milhões de euros de 31 de março de 2023 para 31 de dezembro de 2025.

Serão também modificados os termos e condições das obrigações de 2023, no montante de 30,8 milhões de euros, não adquiridos pela DEA Finance, para alargar o seu vencimento de abril de 2023 a nunca antes de 30 de junho de 2026.

A operação vai permitir à empresa recuperar o equilíbrio contabilístico, já que o seu património líquido era negativo em 42 milhões de euros no final do ano passado, o que se deveu à deterioração dos seus ativos no Brasil.

Num contexto normal, e sem os efeitos negativos da pandemia de covid-19, esta situação da sociedade conduziria a que o Grupo Dia entrasse em dissolução.

A dissolução de uma empresa consiste na modificação da situação jurídica que se caracteriza pela sua entrada em liquidação, sendo que a personalidade jurídica da sociedade se mantém até ao registo do encerramento da liquidação da mesma.