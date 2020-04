Dono do Pingo Doce deu segunda UCI ao Alentejo

Um RX portátil, uma central de monitorização, 14 monitores e 14 módulos de capnografia (tecnologia que permite avaliar o estado ventilatório de um doente), um capnógrafo para ventilador G5, um adaptador para capnógrafo e 60 seringas SPACE foram alguns dos equipamentos doados pelo grupo Jerónimo Martins, dono do Pingo Doce. E com eles foi possível ao Hospital do Espírito Santo de Évora, o Hospital Central do Alentejo, concluir a montagem de uma segunda unidade de cuidados intensivos para servir a região.

O investimento do grupo de distribuição ultrapassou os 320 mil euros e vai permitir aumentar significativamente a capacidade de resposta da região ao que puder ainda vir a ser a evolução da pandemia Covid-19, possibilitando o tratamento de “12 doentes em fase aguda da doença, isto é, com insuficiência respiratória e necessidade de suporte de ventilação”, explica o grupo.

Esta é mais uma iniciativa do grupo que tem sido particularmente ativo na adoção de medidas capazes de fazer a diferença quer na sociedade em geral quer mesmo junto dos colaboradores da empresa.

Ainda ontem, a Jerónimo Martins fez saber que vai entregar 10 milhões de euros em prémios a 21 mil funcionários do grupo em Portugal, um prémio extraordinário referente ao desempenho coletivo em 2019 que confere a cada funcionário 500 euros, uma subida de 5% face a 2018.

Apesar de o Alentejo ser até agora a região de Portugal Continental com o menor número de infetados (apenas 85) e a única sem qualquer registo de morte resultante da pandemia, o muito elevado índice de envelhecimento populacional e a distância da população constituem fatores de preocupação adicional.

O Hospital do Espírito Santo de Évora já colocou todas as encomendas junto das empresas fabricantes e espera começar a receber os equipamentos ainda este mês.