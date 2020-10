Donal Trump hospitalizado após testar positivo à Covid-19

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que testou positivo para a covid-19, foi ontem transportado de helicóptero ao Hospital Militar Walter Reed, nos subúrbios de Washington.

“Acho que estou muito bem, mas vamos tentar garantir que as coisas corram bem”, disse Donald Trump numa mensagem de vídeo divulgada na sua conta na rede social Twitter.

No vídeo, Trump agradeceu “a todos pelo apoio incrível” e acrescentou que Melania, sua mulher, também testada positiva para a covid-19, estava “muito bem”.

À saída da Casa Branca, Trump, que usava máscara, cumprimentou os jornalistas nos jardins da Casa Branca, mas não disse nada antes de embarcar no helicóptero presidencial “Marine One”, que descolou pouco depois.

Antes, a Casa Branca tinha anunciado que Donald Trump iria ser hospitalizado em Walter Reed durante “alguns dias”, por precaução, depois de ter sido diagnosticado com covid-19.

De acordo com a mesma fonte, Donald Trump ficará na suíte presidencial do hospital, que está equipada para permitir que o Presidente mantenha as suas funções oficiais.