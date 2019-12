Donativos para a Jornada Mundial da Juventude com dedução de 30% no IRS

Os donativos para a Jornada Mundial da Juventude vão ter direito a dedução no IRS e IRC. “Os donativos, em dinheiro ou em espécie, concedidos à Fundação JMJ-Lisboa2022, entidade incumbida legalmente de assegurar a preparação, organização e coordenação da Jornada Mundial da Juventude a realizar em 2022 em Lisboa, são considerados custos do exercício para efeitos de IRC e da categoria B do IRS, em valor correspondente a 140 % do respetivo total”, refere uma versão preliminar do Orçamento do Estado para 2020, a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

O artigo específico indica que “são dedutíveis à coleta do IRS do ano a que dizem respeito 30 % dos donativos, em dinheiro ou em espécie, concedidos à entidade referida no número anterior por pessoas singulares residentes em território nacional, desde que não tenham sido contabilizados como gasto do período.”

De acordo com o articulado da proposta desta versão preliminar, deve ser a Fundação JMJ a informar a Autoridade Tributária sobre o montante e a identificação do mecenas, sendo que este regime vigora até “à conclusão do evento” em 2022.