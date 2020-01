Donos da Comporta investem 85 milhões em Armação de Pera

A promotora imobiliária Vanguard Properties já arrancou com a construção do projeto Bayline, um investimento de 85 milhões de euros que vai nascer em Armação de Pera, no Algarve.

O empreendimento, junto à praia dos Pescadores, terá 256 apartamentos em condomínio fechado e estará concluído em 2022. As tipologias variam entre T1, T2 e T3 e o projeto é da autoria do atelier Saraiva + Associados.

No final do ano passado, o diretor-geral da Vanguard, José Cardoso Botelho, tinha revelado ao Dinheiro Vivo que ainda antes do lançamento, o projeto estava a ter “uma procura maluca”. O responsável revelou ainda que o Bayline resulta de “uma promoção imobiliária que não continuou em 2011”, e para o qual estavam já assinados 62 contratos-promessa.

Na nota enviada esta quinta-feira à imprensa, José Cardoso Botelho destaca que o Bayline “será único no Algarve pela sua qualidade, localização e vista incríveis tanto para o mar como para a Lagoa”, uma vez que “a vista está presente em todos os pisos, incluindo o rés-do-chão”.

Este não será o único investimento da Vanguard no Algarve em 2020, já que a promotora, que este ano comprou os ativos da Herdade da Comporta em consórcio com Paula Amorim, prepara-se ainda para lançar o projeto The Shore, junto à Quinta do Lago, que terá 26 apartamentos de luxo.