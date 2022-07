Dora Simões é a nova presidente dos Vinhos Verdes

Dora Simões, eleita presidente da direção da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) © Direitos reservados

Dora Simões acaba de ser eleita para o cargo de presidente da Direção da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) para o triénio 2022-2025, segundo um comunicado enviado à Imprensa.

Eleita por unanimidade, vai suceder a Manuel Pinheiro, presidente da direção da CVRVV durante cerca de duas décadas, na qual assumiu sete mandatos.

Vai contar com Óscar Meireles e Rui Pinto como vogais, em representação do Comércio e da Produção, respetivamente.

Natural do Porto e licenciada em English for International Business pela University of Central Lancashire, no Reino Unido, Dora Simões conta com um percurso profissional de mais de 25 anos, tendo assumido funções de relevo no setor dos vinhos, desde gestão de Marketing na Europa Central da Ernest & Julio Gallo Winery, à Direcção-Geral da ViniPortugal ou a presidência da Direção da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), onde lançou e desenvolveu o Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA) que constitui uma referência a nível nacional e internacional, lê-se no comunicado.

Pela primeira vez, a CVRVV conta com duas mulheres na liderança da Região, com Celeste do Patrocínio a assumir a Presidência do Conselho Geral, nota a mesma informação à Imprensa, acrescentando que se trata de uma instituição onde historicamente a direção dos departamentos é maioritariamente assumida no feminino.

"É um enorme orgulho e uma grande responsabilidade assumir a liderança de uma Região que se posiciona com diferenciação pela qualidade e que tem sido um exemplo a nível nacional e na promoção da marca Vinho Verde em mais de uma centena de mercados externos. Esta Direção tem como missão manter esse crescimento nas exportações e no mercado nacional, reforçando o papel pioneiro que a CVRVV tem tido no desenvolvimento de ferramentas de apoio aos viticultores, na promoção do trabalho de produtores e engarrafadores e no aumento da base de consumidores dos vinhos desta Região única no Mundo", destaca Dora Simões, citada no comunicado.