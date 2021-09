Dormidas de estrangeiros ficam 82% abaixo do pré-pandemia até julho

Praia da Falésia, no Algarve (Imagem de arquivo) © Maria João Gala /Global Imagens

Os dados do INE continuam a não dar sinais de reversão na quebra profunda da participação de estrangeiros no mercado turístico nacional, com os sete primeiros meses do ano a devolverem apenas menos de um quinto das dormidas de não residentes em território nacional em 2019 no mesmo período. Mais: os números caem também relativamente a 2020, e mesmo alguma recuperação no alojamento de turistas nacionais não compensa ainda as perdas.

De acordo com os dados da atividade turística relativos a julho, publicados nesta terça-feira pelo INE, nos primeiros sete meses deste ano os estabelecimentos de alojamento do país acumulavam apenas 4,9 milhões de dormidas de não residentes, referentes a cerca de 1,6 milhões de hóspedes.

São volumes que, em ambos os casos, ficam 82% abaixo dos que se verificam no mesmo período de 2019, e que relativamente a 2020 representam também quedas. Face há um ano, Portugal recebeu menos 32% hóspedes estrangeiros, com uma quebra de 31% nas dormidas.

Já os turistas nacionais, acorreram neste ano em maior número do que no ano passado às ofertas de alojamento, embora com a atividade a permanecer distante dos volumes de 2019.

Segundo o INE, até julho contavam-se cerca de 3,7 hóspedes nacionais e cerca de 7,8 milhões de dormidas. São mais 19% de hóspedes que nos mesmos sete meses de 2020, correspondendo a cerca de 600 mil indivíduos, e mais 32% de dormidas. Comparando com 2019, porém, mantêm-se quebras de 38% no número de hóspedes nacionais (menos 2,3 milhões de indivíduos) e de 32% nas dormidas.

Mesmo com o crescimento relativamente aos números de 2020, o turismo nacional não compensa a perda de estrangeiros. No total, julho acumulava 12,7 milhões de dormidas, ainda 2,4% abaixo do resultado do mesmo período do ano passado, e o número de hóspedes situava-se em 5,2 milhões, também menos 1,5%. Eram ainda menos 81,1 mil hóspedes e menos 312,4 mil dormidas.

Ainda assim, os dados do INE mostram que os proveitos totais dos estabelecimentos de alojamento turístico melhoraram face ao ano passado. O encaixa dos primeiros sete meses de 2021 atinge os 757,5 milhões de euros, mais 9% que em igual período de 2020. Comparando com 2019, são ainda menos 67% do que os 2,3 milhões de euros acumulados até julho desse ano, nos cálculos do Dinheiro Vivo a partir dos dados de inquérito do INE.

Apesar dos números acumulados manterem a distância mesmo em relação ao ano passado, os resultados da atividade turística dos meses de verão deste ano mostram apesar de tudo melhorias substanciais em relação a 2020, com julho a registar um aumento de dormidas nos 72% face ao mês homólogo (em junho, os números mais que triplicavam). Em termos de proveitos, julho assegurou neste ano 297 milhões de euros, contra 159 milhões de euros em 2020.