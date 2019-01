Dormidas de estrangeiros crescem 2,2% em novembro

As dormidas na hotelaria nacional subiram 4,6% em novembro, atingindo 3,3 milhões, sobretudo devido ao impulso dos residentes, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados do INE, as dormidas dos residentes continuaram a crescer a um ritmo mais elevado do que as dos estrangeiros no passado mês de novembro: 10,9% (955,2 mil) contra uma subida de 2,2% (2,3 milhões). Os mercados externos, nomeadamente o Reino Unido – que pesa 17,2% do total das dormidas de não residentes em Portugal (83,3%) -, voltaram a aumentar, interrompendo sete meses de reduções.

No total, os estabelecimentos hoteleiros acolheram 1,3 milhões de hóspedes, o que significa um crescimento de 6,3% face ao mesmo período do ano anterior.

A estada média, que em novembro reduziu-se 1,6%, não foi além das 2,48 noites. Já a taxa-líquida de ocupação por cama (37,6%) aumentou 0,5 pontos percentuais em comparação com o período homólogo.

Os proveitos aceleraram 6,3%, tendo atingido 189,3 milhões de euros. Já os proveitos de aposento cresceram 6,1%, para 134,3 milhões de euros.

Mercado britânico dá sinais de melhoria

Os britânicos (17,2% do total de dormidas de não residentes) cresceram 7,6%, em contraciclo com a diminuição iniciada em outubro de 2017. Ainda assim, desde o início do ano, este mercado caiu 9,6%, para 1,7 milhões – contra 1,8 milhões no período homólogo.

No caso dos espanhóis, apresentaram um crescimento de 20,7% em novembro e de 2,5% desde o início do ano. Mas, além de Espanha, destacam-se as evoluções positivas dos mercados norte-americano (+25,4%) e canadiano (+10,3%). Até novembro, os mesmos mercados cresceram 20% e 16,4%, respetivamente.

Já as dormidas de hóspedes alemães (14,8% do total) diminuíram 9,6% no penúltimo mês do ano. Nos primeiros 11 meses do ano passado, este mercado encolheu 4,7%, ficando nos 1,2 milhões.

Norte e Alentejo a crescer

Ainda em novembro, o Alentejo (+29%) e o Norte (+12,4%) foram as regiões mais procuradas por não residentes.

O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 33,7 euros, o que se traduziu num aumento de 2,7%. Lisboa registou o RevPar mais elevado (63,5 euros). A AM Lisboa registou o RevPAR mais elevado (63,5 euros).

Olhando para o acumulado do ano, de janeiro a novembro, o número de hóspedes aumentou 1,6% e as dormidas recuaram 0,2%, para 19,8 milhões e 54,7 milhões, respetivamente. Neste período, as dormidas de residentes aumentaram 5,3%, enquanto as dos não residentes diminuíram 2,2%.

