Dormidas nos alojamentos turísticos batem novo recorde e crescem 30% até abril

© Gerardo Santos / Global Imagens

O arranque do ano fez-se de fôlego para o turismo que continua a ver os indicadores a somar. Entre janeiro e abril, os alojamentos turísticos do país registaram 19,4 milhões de dormidas, um salto de 30% face ao mesmo período do ano passado e de mais 14% em comparação com o mesmo período de 2019, revelam os dados divulgados esta quarta-feira, 31, pelo Instituto nacional de Estatística (INE).

Também o número de hóspedes cresceu nos quatro primeiros meses do ano atingido os 7,9 milhões, um avanço homólogo de 31%.

Olhando apenas para o mês de abril, as contas também se fazem de recordes com 2,7 milhões de hóspedes e 6,8 milhões de dormidas, subidas de 16,5% e 13,8%, respetivamente.

Foram os estrangeiros a assumir o maior peso nas dormidas, com um crescimento de 16,8%, que representou 4,8 milhões de dormidas. O mercado nacional também continua a crescer tendo atingido dois milhões de dormidas em abril, um avanço de 7,3%.

"As dormidas de residentes no Reino Unido (18,1% do total das dormidas de não residentes em abril) aumentaram 9,6% relativamente a abril de 2019. O mercado espanhol (quota de 11,9%) aumentou 2,3%, enquanto o alemão (quota de 11,4%) diminuiu 2,1%. O mercado do Canadá destacou-se com o maior crescimento face a abril de 2022 (+89,5%)", detalha o gabinete de estatística.

Olhando para o mapa nacional, a Madeira destaca-se com um crescimento de 105,4% nas dormidas de residentes face ao pré-pandemia. Já do lado oposto, o Algarve foi a região onde a subida foi mais tímida (1,7%).

"Em abril, as taxas de ocupação-cama mais elevadas registaram-se na RA Madeira (67,5%) e AM Lisboa (62,1%). Os maiores acréscimos neste indicador ocorreram no Norte (+4,0 p.p.), Algarve (+3,9 p.p.), Alentejo e Lisboa (+3,8 p.p. em ambos)", adianta o INE.