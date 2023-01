Dos 1,4 mil milhões do PRR previstos para 2022, o Governo pagou 1,3 mil milhões

Ministro da Economia, António Costa Silva, admitiu que objetivos não iriam ser atingidos © MÁRIO CRUZ/LUSA

Os beneficiários do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) receberam, até ao final de 2022, 1,3 mil milhões de euros. No entanto a Estrutura de Missão Recuperar Portugal, que gere o PRR tinha como objetivo fechar o ano passado com 8,5% de pagamentos feitos, o que equivale a 1,4 mil milhões de euros entregues.

Segundo o Negócios, que cita dados do último relatório de monitorização da execução do PRR (que contém dados até dia 28 de dezembro), famílias, empresas, setor público e outros beneficiários do PRR receberam 1270 milhões de euros, dos 16,6 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência.

Feitas as contas, e em comparação com o plano traçado, ficaram por pagar 130 milhões de euros e a meta da Estrutura de Missão Recuperar Portugal não foi alcançada, ficando-se pelos 8%

Aquando da conferencia de imprensa de sexta-feira, o ministro da Economia, António Costa Silva já havia admitido que o objetivo não iria ser atingido até ao final de 2022.

Agora, o Governo garante que vai dar "muita atenção" ao ​​​​​​​PRR este ano e quer perceber como acelerar a execução dos fundos europeus e "dar uma dinâmica própria a todo o sistema".