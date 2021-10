Dos salários e pensões aos escalões do IRS, o que deve mudar no bolso das famílias

© Jorge Amaral/Global Imagens

Função pública

Atualização será de 0,9%, alguns poderão ter um pouco mais

Em 2022, os funcionários pública não verão agravar-se tanto a perda de poder de compra que, em 12 anos, se traduzirá já num 'corte' superior a um décimo nos valores das remunerações, em termos reais. O governo avança para uma atualização em 0,9% dos salários, em linha com inflação esperada para este ano (e não a de 2022, que poderá ser mais elevada). Garantirá subidas de entre 6,33 euros e 57,33 euros da base ao topo da tabela remuneratória única, com exceção dos salários mais baixos. Estes últimos vão manter-se alinhados com o salário mínimo, e poderão subir 40 euros, ou 6%. Mas, já para janeiro, ficam marcadas negociações para ajustar o salário de quem ganha imediatamente acima do salário mínimo e o de técnicos superiores em início de carreira. A margem para estas subidas fica reservada na proposta do Orçamento, mas dependerá de outras negociações no parlamento. Já a atualização de 0,9% representa um encargo direto de 225 milhões de euros, segundo o governo. O Estado recuperará parte dele em receita fiscal e contribuições sociais.

Pensões

Economia não ajuda, mas Orçamento pode dar empurrão extra

Mais uma vez, a falta de crescimento económico contém atualizações de pensões, ainda que a evolução dos preços recente possa trazer pequenas subidas entre as prestações mais baixas. Até setembro, o indicador de referência da inflação que serve para atualizar pensões crescia 0,57%, podendo manter-se a subida até ao fim do ano. Mas, a menos que o indicador se eleve para além dos 1,5%, quaisquer subidas dadas pela atualização regular às pensões mais baixas serão sempre inferiores ao valor de atualização extraordinária em dez euros que os orçamentos anuais têm vindo a atribuir desde 2017. E que poderá repetir-se em 2022, segundo avançaram na última semana o Jornal de Negócios e o Correio da Manhã. No ano passado, receberam o aumento extra de dez euros todas as pensões até 658,22 euro, incluindo aquelas que não ficaram congeladas nos anos da troika. Para além disso, a evolução dos preços poderá ainda dar pequenas décimas às pensões acima desses valores. Portugal é, nos dados da Comissão Europeia de 2021, o país da UE onde a atualização de pensões é mais desajustada da evolução de salários.

Impostos

Mudanças nos escalões do IRS e pouco mais para a área fiscal

Para 2022, a grande medida fiscal do Orçamento será a revisão dos escalões do IRS, com mudanças previstas no 3.º e no 6.º intervalos de rendimento das famílias. Esta é uma medida ainda pouco concretizada pelo governo, e cuja garantia de alívio fiscal é incerta. Tudo dependerá da redução de taxas a aplicar à atual parte inferior dos escalões, mas também da revisão de tabelas de retenção na fonte do imposto. Só esta última assegurará que qualquer alívio tenha impacto ainda em 2022 e não apenas na liquidação do IRS do ano seguinte, têm sublinhado vários fiscalistas. Ainda no que toca a IRS, a proposta do Orçamento poderá trazer o alargamento das medidas de IRS Jovem, Programa Regressar, e eventuais mudanças no regime fiscal dos residentes não habituais. Já do lado do IRC não se antecipam grandes mudanças, embora sejam de esperar incentivos fiscais ao investimento. E, no âmbito do IVA, há pelo menos a expectativa de que governo possa avançar com novas medidas para suporte aos setores mais afetados pela pandemia, como a restauração.