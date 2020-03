Dott faz parcerias para colocar PME a vender online

O Dott, ‘marketplace’ da Sonae e dos CTT, quer trazer para o canal ‘online’ todas as pequenas e médias empresas (PME) de retalho ou venda de bens físicos, de forma a apoiar quer os portugueses no acesso a produtos de consumo quer a atividade das empresa durante esta pandemia.

O shopping virtual vai permitir a venda dos produtos das PME no seu canal, sem comissões associadas, até 30 de abril, avançou em comunicado.

Para divulgar esta ação, a Dott efetuou diferentes parcerias, nomeadamente com a Câmara Municipal do Porto, a ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, a Centromarca e a AEP – Associação Empresarial de Portugal.

O Dott quer “ajudar todos, mesmo aqueles que nunca venderam ‘online'”, bastando ir a https://lojas.dott.pt, e preencher o formulário de pedido de contacto. Segundo a empresa, o processo de entrada no ‘marketplace’ poderá ficar concluído no próprio dia.

“As PME’s do nosso país empregam mais de três quartos da força de trabalho nacional e, a permanecerem fechadas, serão sinónimo de abrandamento económico, indesejável a todos. O ‘online’ passou a ter um impacto grande na vida dos portugueses dadas as restrição de movimentação. O Dott tem a “obrigação” de ajudar!”, sublinha Gaspar d’Orey, CEO do Dott em comunicado.

O Dottt conta com mais de 2,2 milhões de produtos distribuídos por 17 categorias, que vão desde “Saúde e Beleza”, “Telemóveis e Comunicações” a “Desporto”, “Casa e Jardim” ou a artigos para “Animais”.