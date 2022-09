Douro cumpre 266 anos da demarcação sob ameaça das alterações climáticas

Como região de montanha que é, a viticultura no Alto Douro Vinhateiro dificilmente poderá ser mecanizada. Precisa de gente. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Porto Wine Day, que hoje se celebra, assinala a criação, a 10 de setembro de 1756, pela mão do Marquês de Pombal, da mais antiga região demarcada do mundo. São 266 anos de uma história de resiliência que consagra o papel do homem na transformação da paisagem duriense, de que resultou o vinho do Porto, e mais recentemente, os vinhos do Douro, duas denominações de origem que levam o nome de Portugal pelo mundo. Mas os desafios pela frente são enormes, a começar pelas alterações climáticas, que se fazem sentir de forma dramática. A região registou, este ano, um pico de calor que chegou aos 47 graus e as consequências estão aí: a vindima será significativamente menor, havendo sub-regiões com perdas na ordem dos 45%.

Este é um tema central nas preocupações de todos os agentes da região, mas todos se mostram confiantes na capacidade de transformação e de reinvenção das gentes durienses. Rui Paredes, presidente da Casa do Douro / Federação Renovação do Douro, lembra a filoxera, praga que, no século XIX, atacou e destruiu grande parte dos vinhedos locais, para garantir que a região "vai sempre saber adaptar-se e transformar-se e as alterações climáticas não serão diferentes. Vamos saber criar as condições para que a vinha seja um legado para as gerações vindouras".

600 milhões de euros foi o valor recorde de vendas dos vinhos do Porto e do Douro em 2021. Este ano, os dados até julho mostram um crescimento de 5,3%, impulsionado pelo regresso dos turistas a Portugal. As exportações estão a cair.

António Filipe, líder da Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP), fala na necessidade de, quem se dedica à viticultura, escolher práticas produtivas que ajudem a mitigar a escassez de recursos hídricos, designadamente melhorando os teores de matéria orgânica dos solos, de modo a aumentar a sua capacidade de retenção e infiltração, mas, também, a seleção de porta-enxertos mais resistentes à seca e a escolha de castas e material clonal mais resilientes, entre outras.

No entanto, sublinha que isso não basta, para resistir à desertificação dos solos e ao aquecimento global, considerando "urgente" a adoção de medidas públicas de apoio financeiro para incentivar infraestruturas para reaproveitamento de águas residuais, investimentos nos sistemas de gestão dos aquíferos, instalação de equipamentos para a captação e armazenamento de águas e compra de sistemas eficientes de rega, mas que contribuam, também, para o uso de energias alternativas, fotovoltaicas e eólicas, para a bombagem e ajudem a suportar os custos para ligação à rede pública, entre outras medidas. Em termos mais políticos, António Filipe destaca a necessidade de negociar com as autoridades espanholas "caudais suficientes do rio Douro".

44 mil hectares é a área total aproximada de vinha na Região Demarcada do Douro, um número que caiu entre 2011 e 2017, mas que, desde então, tem estado a crescer. É explorada por cerca de 20 mil viticultores que detêm 105 mil parcelas.

Já o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) garante que a questão dos recursos hídricos, mas também a da falta de mão-de-obra, outro dos grandes desafios apontado por todos os intervenientes do setor, serão assuntos que estarão na agenda do novo conselho interprofissional, nos quais "vamos começar a trabalhar, com questões concretas, já em setembro".

Gilberto Igrejas assume-se confiante que a atividade vitivinícola "fará sempre parte de todo o processo de riqueza da região" e refere que há já "vários projetos em curso", designadamente com a instalação de uma rede de 30 sensores que permitem aferir, em tempo real, os valores da temperatura e da humidade do ar, de modo a tornar a rega "mais eficiente, quando imprescindível para a sobrevivência" das plantas. A curto prazo, a intenção é introduzir sondas no solo, que permitam conhecer a humidade efetiva do mesmo. A criação de charcas que possibilitem o armazenamento de água no inverno para que possa ser utilizada em períodos de seca é outra das intenções, sendo que, para isso, "importa fazer uma zonagem massiva dos solos e do território", frisa o responsável.

Estratégias que a ministra da Agricultura aponta também, sublinhando que "o caminho a seguir na vitivinicultura do Douro face às alterações climáticas passa, também, por colocar a ciência ao serviço da agricultura, racionalizando-se procedimentos e provocando uma mudança de práticas". Assumindo que "acredita muito" no futuro da região, Maria do Céu Antunes é perentória: "Há desafios que se colocam, mas estamos otimistas, a trilhar o caminho certo para tornar esta região mais sustentável. O novo Plano Estratégico da Política Agrícola Comum da União Europeia, com 6,7 mil milhões de euros destinados a Portugal, abre novas perspetivas de investimento, nomeadamente no setor vitivinícola e na Região do Douro".

1615 milhões de hectolitros foi a produção de vinho em 2021. Este ano, são esperadas quebras significativas na vindima, que podem chegar aos 45%. Está autorizada a produção de 116 mil pipas de vinho do Porto (550 litros cada), mais 12 mil do que o ano passado, o que poderá valorizar a uva ao produtor.

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), através do seu Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB), tem tido um papel fulcral na investigação nesta área e João Santos, diretor do centro, acredita que o Douro, pela sua diversidade de microclimas, solos, diferentes cotas de altitude e de exposição solar, é uma região com "muito potencial de adaptação" que pode ser aproveitado pelo setor. E, por isso, este responsável acredita que, pelo menos no curto prazo, as alterações climáticas, "não comprometem" a existência de viticultura no Douro.

No longo prazo, o cenário é significativamente diferente. "Se se cumprirem os piores cenários, não é só o vinho, é toda a sociedade que vai ficar comprometida. Não vamos ter água, logo não vamos praticamente ter agricultura nenhuma em todo o país", frisa, sublinhando:

"O problema não é do Douro, é da Humanidade. Se mantivermos a trajetória que estamos a seguir nas emissões de gases com efeito de estufa, e face às dificuldades dos países para cumprirem as metas e os acordos internacionais estabelecidos, vejo um futuro muito pouco auspicioso para o mundo. Grande parte do planeta pode tornar-se inabitável daqui a cem anos".