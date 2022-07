Douro vai produzir 116 mil pipas de vinho do Porto, um aumento de 11,5%

© LUSA

Os vitivinicultores durienses vão este ano poder produzir 116 mil pipas de Vinho do Porto, o que representa um aumento total de 12 mil pipas, correspondentes a um crescimento de 11,5%, em relação aos números da última vindima.

A decisão foi tomada esta quinta-feira em reunião do Conselho Interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) - órgão no qual, como o nome indica, têm assento, em paridade, os representantes da produção e comércio - que aprovou o comunicado de vindima da campanha de 2022/2023.

Para o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, as 116 mil pipas acordadas são um valor que traz confiança à região. "Vivemos um ano de alguma imprevisibilidade, mas os mercados dão-nos alguma certeza em termos de valores, pelo que o Conselho Interprofissional quis dar um sinal de confiança no sentido da sustentabilidade económica e social da região", diz Gilberto Igrejas.

Em causa estão vendas ao exterior de 108,7 milhões de euros, até maio, em linha com os valores do ano passado. Em contrapartida, o mercado nacional está a crescer 61,3% para 24,4 milhões de euros, muito impulsionado pelo regresso dos turistas.

Este responsável mostra-se ainda confiante que a tendência de crescimento do preço pago à produção se manterá este ano. Apesar da vindima de 2021 na região ter sido 60% superior à do ano anterior, o preço médio pago aos viticultores subiu, em especial no caso dos vinhos do Douro, cujo preço médio passou de 426,66 euros para 470,48 euros por pipa (de 550 litros), um aumento de 10,27%. No caso do Vinho do Porto, o preço médio por pipa manteve-se estável nos 1.051 euros.

"Estamos convictos que a tendência de crescimento do preço pode continuar também este ano. Não podemos esquecer que os custos de produção tiveram acréscimos significativos e não faria sentido pensado que esse custo não fosse distribuídos pela cadeia", defende.

Já o presidente da Associação das Empresas de Vinho do Porto destaca que o valor das 116 mil pipas acordado corresponde a uma "convergência de vontades" entre o comércio e a produção, cuja negociação partiu do valor de referência de 112 a 115 mil pipas proposto pelos representantes dos comerciantes e as 116 a 118 mil pipas reclamadas pelos produtores. O acordo foi "fácil de encontrar", com base na análise dos dados históricos de vendas, mas António Filipe destaca que, assumindo que as vendas de Vinho do Porto em 2022 se situem nos mesmos níveis do ano passado, as 116 mil pipas a produzir correspondem a sete mil pipas a mais em relação às necessidades do ano. "Isto demonstra um foco e uma aposta no futuro e não no presente", frisa.

António Filipe fala numa vindima "que se afigura difícil" e "muito incerta", na medida em que não é ainda possível prever as consequências dos fenómenos extremos dos últimos dias na produção. Quanto à envolvente do negócio, é "particularmente negativa", fruto de circunstâncias como a guerra, a inflação, a disrupção das cadeias logísticas e a falta de confiança dos consumidores. "Mais do que faturar muito, há uma grande preocupação relativamente à proteção das margens das empresas, que têm de dar uma grande atenção a mercados que não toleram aumentos de preço quando, a montante, estão confrontados com aumentos muito substanciais e difíceis de repercutir", salienta, especificando que a taxa de inflação industrial é superior a 20%, os custos energéticos subiram 30% e alguns tipos de garrafas estão 60% mais caros.

O Dinheiro Vivo tentou obter um comentário por parte da produção relativamente ao comunicado de vindima, mas sem sucesso.