Dourogás quer desenvolver negócio do gás natural veicular em acordo com SEAT

Depois de ter vendido a Goldenergy aos suíços da Axpo, a Dourogás está agora apostada em desenvolver o mercado do gás natural veicular (GNV), confirma a própria empresa liderara por Nuno Moreira. Para isso, a Dourogás celebrou um protocolo de colaboração com a construtora espanhola SEAT (que integra o grupo Volkswagen) com vista à oferta de descontos no gás natural comprimido face ao preço de venda ao público

Além disso, a Dourogás “tem seguido uma política de investimento na criação e expansão de uma rede nacional de postos de abastecimento e na celebração de parcerias e de protocolos que permitam a criação de sinergias”, referiu a empresa em comunicado.

No mês passado, a Dourogás celebrou um outro protocolo de cooperação com a BP Portugal com o objetivo de desenvolver projetos de instalação de GNV em alguns postos da rede de combustíveis da BP em Portugal, nomeadamente na Maia e em Vilar Formoso. Nestes locais, ambas as empresas estão já a avançar com a instalação de armazenamento de gás natural liquefeito e de postos de abastecimento de GNV na forma de gás natural liquefeito e gás natural comprimido.

Ainda no domínio da ampliação da rede de infraestruturas de fornecimento de gás natural veicular, o Grupo Dourogás integra o Consórcio Europeu ECO-GATE, que tem como objetivo promover uma utilização mais eficiente e mais competitiva do gás natural convencional e do gás natural renovável, em linha com as orientações da Diretiva Europeia dos Combustíveis Alternativos, em matéria de descarbonização nos transportes e de estímulo à mobilidade ecológica.

Do lado da SEAT, a construtora espanhola anunciou o aumento a oferta de veículos a gás natural comprimido (GNC) na sua gama de veículos, incluindo o Ibiza TGI, Arona TGI e Leon TGI.

Para Nuno Moreira, CEO da Dourogás, “esta parceria deixa-nos muito satisfeitos pois partilhamos com a SEAT a visão de que o GNC é uma das melhores soluções para a mobilidade automóvel, podendo assumir-se como uma alternativa sustentável aos combustíveis tradicionais, permitindo a redução de emissões e de custo. Acreditamos que os clientes SEAT valorizam a a poupança que o GNV consegue gerar no abastecimento nos nossos postos, sendo um argumento imbatível para optarem por estes veículos. Com a construção de 3 novos postos, serão 10 postos GNV disponíveis um pouco por todo o país, que permitirá abastecer 80% dos veículos em Portugal”.