O Doutor Finanças lançou o Simulador de Salário Líquido 2020 para que possa calcular o valor do salário que vai receber no final do mês com as novas tabelas de retenção da fonte publicadas em Diário da República esta semana.

“Quando falamos do nosso Salário, ficamos todos muito atentos. Existe uma diferença substancial no valor que está declarado no contrato e o valor real que levamos para casa todos os meses. Com este simulador é muito fácil fazer os cálculos. Em poucos passos, conseguimos perceber o valor do nosso salário líquido e com isso fazer um planeamento mais acertado das nossas finanças”, refere Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças, em comunicado enviado às redações.

Para utilizar o simulador precisa de saber o valor do salário base, se subsídios de férias e de Natal são pagos por inteiro ou por duodécimos e como recebe o subsídio de refeição – se incluído na remuneração ou por cartão refeição.

Também precisa de inserir o estado civil e o número de filhos, assim como rendimentos extraordinários.

O Doutor Finanças avança com alguns exemplos:

• Uma pessoa solteira e sem filhos, com um rendimento bruto de 1.000 euros e pagamento dos subsídios de férias e Natal a 100%, com cartão refeição (7,63 euros) ganhava 940,86 euros líquidos. Neste caso, vai passar a receber 941,86 euros, ou seja, mais 1 euro por mês.

• Uma pessoa, casada, com dois filhos e um rendimento bruto de 2.000 euros (subsídios pagos a 100%) e o subsídio de alimentação pago através de cartão (7,63 euros) recebia 1.541,86 euros. Com a atualização das tabelas passa a auferir mais dois euros para um total de 1.543,86 euros.

• Uma pessoa casada, com um filho e um rendimento bruto de 1.000 euros e o pagamento dos subsídios de férias e Natal em 50% em duodécimos auferia um salário líquido de 1.001,95 euros. Isto se o subsídio de alimentação for pago em cartão e for o limite máximo diário para isenção de TSU e IRS (7,63 euros). Com as novas tabelas passa a ganhar mais um euro por mês.