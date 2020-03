DPD faz chegar 1 tonelada de material aos hospitais no combate ao Covid-19

Utentes protegidos com máscaras devido à pandemia do COVID-19 à saída da estação fluvial do Terreiro do Paço, em Lisboa, 16 de março de 2020. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou no domingo o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado. ANTÓNIO COTRIM/LUSA